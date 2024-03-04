Самарская делегация принимает участие в марафоне Знание.Первые на ВФМ-2024

В воскресенье, 3 марта, завершился второй день марафона Знание.Первые Российского общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи. Он был посвящен многонациональности и единству.

Россия страна стала домом для 194 народов, которые принимают особенности друг друга, уважают обычаи и стремятся к дружбе со всеми в мире, кто нацелен на равноправие. О том, как ценят культурное разнообразие, суверенитет внутри и снаружи самого большого государства на планете, о том, как живут спортсмены и творческие личности в эпоху санкций, с молодым поколением говорили выдающиеся журналисты, государственные деятели, спортсмены, писатели и музыканты. Самые яркие диалоги, мастер-классы транслировались в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

Просветительский марафон проходит в "Сириусе" со 2 по 6 марта и охватывает шесть площадок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ, павильоны "Ямал", "Нижний Новгород", "Казань", "Белгород", "Москва". Треки марафона созвучны смыслам Всемирного фестиваля молодежи, который стал площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. Самарская делегация регионального отделения Российского общества "Знание" принимает участие в марафоне Знание.Первые на ВФМ-2024.

"В этом году мне посчастливилось быть частью Всемирного фестиваля молодежи, который уже стал для меня очень ярким и запоминающимся событием! Лозунг фестиваля — "Построим будущее вместе!" И это чувствуется, ведь своими глазами я вижу единение молодежи с разных уголков мира, кругом царит атмосфера дружбы и взаимоподдержки. Хочется отметить огромную проделанную работу организаторов мероприятия. Вопросы размещения, безопасности, питания, проведение семинаров и досуга были решены на самом высоком уровне. Всем участникам и волонтерам была в подарок выдана экипировка на случай любой погоды, а также различная памятная символика фестиваля. На фестивале представлены федеральные и международные спикеры, мне посчастливилось побывать на встречах с такими интересными людьми как: Артем Метелев, Ирина Яровая, Александр Карелин, Дмитрий Пучков, Иван Охлобыстин и другие. Все эти и многие другие встречи проходят в рамках федерального просветительского марафона Знание.Первые от Российского общества "Знание", — отметил Иван Нюхов, член Самарского регионального отделения Российского общества "Знание", молодой парламентарий, студент-юрист, общественный деятель.

Владислав Дерябин, заместитель директора по воспитательной работе школы № 121 Самары, магистрант института экономики и управления Самарского университета, лектор Российского общества "Знание" подчеркнул, что Фестиваль — удивительная возможность объединиться молодежи более 180 стран не только для диалога и обмена опытом, но и для решения мировых проблем. Каждый день фестиваля наполнен особым смыслом. Особенно хочу отметить федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", который на данном вестивале вышел на новый, международный уровень, а лекции в рамках марафона транслируются на 4 языках.

Во второй день марафона резонанс на площадке Международного аэропорта ВФМ вызвало интервью, которое дал участникам марафона Знание.Первые знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит, звезда сериалов "Великолепный век", "Черная любовь", "Королек — птичка певчая" и других. Говорили о перспективах дружбы Турции и России, причинах популярности турецкого кино и достижении успеха в карьере. Он подчеркнул, что справляется со всеми трудностями и уверенно идет к успеху благодаря поддержке своей супруги и двоих сыновей. Потому что самое главное в жизни — это семья, мы растем и развиваемся внутри семьи, продолжаем себя в наших детях.

"Я очень рада, что сегодня удалось увидеть моего самого любимого актера Бурака Озчивита! Я задала ему вопрос на турецком языке, так как каждый день смотрю турецкие сериалы и уже могу говорить немного на его родном языке. Я так рада, что вряд ли сегодня смогу уснуть. Я благодарна всем за эту возможность", — поделилась впечатлениями Вишнуприя из Индии, которая изучает русский язык в одном из университетов России.

В Международном аэропорту ВФМ также состоялась дискуссия, которую провела Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня". Среди собравшихся было много молодых журналистов, и они получили ответы на многие вопросы, такие как, например, что важнее — практика или получение классического образования, как расположить человека во время эфира. Маргарита Симоньян вспомнила, как первый раз в жизни брала интервью у президента России Владимира Путина.

В павильоне "Нижний Новгород" выступили сестры Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике. Они рассказали о семейном пути в гимнастике и причинах завершения спортивной карьеры. Отметили, что не бросают спорт и настроены открывать юные таланты по всей стране, показывать свое авторское шоу.

В павильоне "Казань" программа марафона началась с лекции писателя, продюсера, общественного деятеля Олега Роя. Затем слово взяли первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров и президент Всероссийской федерации фиджитал спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Они рассказали ребятам об этапах подготовки первого в истории планеты чемпионата на стыке реального и виртуального миров. Комментируя их выступление, 26-летний Эдуард Кондреа из Молдавии отметил, что такие лекторы вдохновляют, с них хочется брать пример.

"Киберспорт — это очень важно и интересно, делегация из Абхазии будет вскоре впервые принимать участие в таком чемпионате под собственным флагом. Это такая площадка, где можно заявить о себе маленькому государству, у которого таких возможностей очень мало в связи с политическими факторами. Я думаю, что не только эта лекция, но и все происходящее на марафоне вдохновляет на то, чтобы дальше двигаться. Мы в восторге", — поддержал Тенгиз Отырба из Абхазии.

В павильоне "Ямал" день начался с мастер-класса, опытом поделился блогер, телеведущий, актер, чемпион России по боевым искусствам Саша Стоун (Александр Зарубин). Обсуждали, как привлекать аудиторию, создавать интересный и полезный контент, не бояться хейтеров, а стараться привлечь их на свою сторону. На этой же площадке делился опытом блогер и певец Ваня Дмитриенко, он раскрыл тему "Звездный путь: как поставить себе цель и достичь ее".

Серьезные вопросы поднял в беседе с ребятами из разных стран блогер, переводчик и член Общественной палаты РФ Дмитрий Пучков — об отношении к капитализму, о работе и самореализации, патриотизме и способах борьбы с влиянием западной культуры. Студент из Палестины спросил о том, как будет меняться жизнь в связи с появлением новых технологий, как они будут менять социальные нормы в условиях новых конфликтов. Дмитрий Пучков ответил, что сегодня средства массовой информации США контролируют почти весь мир, народ не может решить сам, ведь ему навязали свое мнение. Однако с появлением интернета люди получили возможность узнать, что на самом деле происходит в мире, в том числе и в Палестине.

В павильоне "Москва" руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала о давлении санкций на научное, культурное, спортивное сообщество и разъяснила, почему санкционная политика в отношении России провалилась.

После завершения мероприятий на федеральной территории "Сириус" Российское общество "Знание" продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.