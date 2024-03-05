В Самару приехал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой

Во вторник, 5 марта, в Самарскую область прибыл статс-секретарь — заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, главами силовых ведомств он принял участие в совещании, на котором обсудили различные направления работы ведомства в регионе.

В ходе совещания было отмечено, что управление Росгвардии успешно справляется с возложенными на ведомство задачами. Сотрудниками СОБРа и ОМОНа управления по Самарской области на высочайшем профессиональном уровне выполнено за прошлый год более 280 боевых задач по оказанию силовой поддержки управлению федеральной службы безопасности, управлению МВД по Самарской области при проведении конкретных оперативно-разыскных мероприятий. Также напряженная работа ведется подразделениями вневедомственной охраны, обеспечена безопасность имущества граждан в 83 населенных пунктах, это более 2000 объектов.

"Сотрудники Росгвардии на территории Самарской области и за ее пределами надежно обеспечивают безопасность, спокойствие и благополучие наших граждан. Представителей ведомства всегда отличали отвага и мужество при выполнении служебного долга, верность традициям, патриотизм. И сегодня, в условиях неприкрытой агрессии в отношении нашей страны, а де-факто — против каждого россиянина, росгвардейцы решительно противостоят попыткам врага дестабилизировать обстановку. От имени наших земляков хочу искренне поблагодарить сотрудников Росгвардии за профессионализм, выдержку и самоотверженность, готовность все свои силы отдавать служению Родине", — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня сотрудники ведомства защищают нашу страну в зоне СВО.

"За мужество и героизм в ходе проведения операции на территории Украины более ста военнослужащих и сотрудников управления награждены государственными наградами. Позвольте мне от имени директора Росгвардии генерала армии Виктора Васильевича Золотова и от себя лично поблагодарить военнослужащих и сотрудников, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также по защите граждан, проживающих на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы являетесь нашей гордостью, приближаете нашу победу", — отметил Олег Плохой.

Генерал-полковник Олег Плохой вручил орден "За военные заслуги" командующему Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанту Сергею Просянику. Медалей Суворова, Жукова и "За отличие в охране общественного порядка" удостоены росгвардейцы, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Также сегодня статс-секретарь — заместитель директора Росгвардии представил коллективу временно исполняющего обязанности начальника территориального управления полковника полиции Евгения Панкова, назначенного приказом директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.

Евгений Панков подчеркнул, что это назначение является для него высокой ответственностью. "Самарская губерния — один из крупнейших стратегически значимых индустриальных регионов. Тем почетнее служба в подразделении Росгвардии, она требует серьезных знаний, опыта, тесного взаимоотношения со всеми федеральными органами", — отметил врио руководителя регионального управления Росгвардии.