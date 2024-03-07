"Хочу справиться с тревогой": матери и жены участников СВО встретились с психологом

В канун 8 Марта жены, вдовы и матери бойцов, находящихся на линии соприкосновения, собрались в Штабе общественной поддержки Самарской области, чтобы получить профессиональную консультацию психолога. Вместе составили "Карту желаний", куда записали самые заветные мечты.

Был инженером на гражданке, а стал артиллеристом и ушел защищать Родину: Нурия Багаутдинова, проводив сына на СВО, не скрывает гордости за него, но и материнская тревога тоже подтачивает сердце: "Он у меня добровольцем ушел - молодец сынок! Горжусь. Но и боюсь, конечно. Пока боевые товарищи, которые на лечении в Самаре находятся, приветы от него предают, все вроде в порядке. Но вот как с тревожностью этой справиться? Поэтому и пришла сюда - поговорить с другими матерями, женами наших мальчишек и совет от профессионала получить".

У Татьяны Грачевой супруг погиб при штурме Авдеевки в 2023 году. Столкнувшись с горем, она не ушла в себя, а старается жить дальше. "Я надеюсь, что сегодняшняя встреча мне поможет. Я решилась на этот шаг, потому что подумала - вдруг у меня получится и я буду двигаться дальше в этом направлении. Я хочу пожелать всем нам, женам и матерям наших парней, сил, терпения, несмотря ни на что, не опускать руки и помнить, что мы тоже героини и проходим с ними большой путь. И нужно держаться", - говорит Татьяна.

Психолог Анастасия Еланская уже пять лет выступает в качестве женского наставника, совершенствует навык составления так называемой "Карты желаний". Такие встречи она проводит регулярно. Задача - помочь справиться с тревожностью, обрести веру в себя, сохранить положительную мотивацию к жизни.

"От женщины зависит все. Когда женщина вдохновлена, когда женщина мечтает и желает, у нее все сбывается. Карта желаний - это не просто картинка. Ты даешь им импульс, даешь мысль, чтобы свершилось волшебство. Это как раз то, чего нам сегодня не хватает, - волшебства, которое нас всех сплотит и объединит", - считает Анастасия.

У каждой женщины, которая пришла сегодня в Штаб общественной поддержки, - своя история, свои тревоги и свои надежды. Во время беседы с каждой психолог помогла составить карту желаний. Несмотря на разницу судеб и возраста, этих женщин объединяет одна вера в скорую победу, и еще они записали в карту желаний, чтобы быстрее наступил мир, за который сейчас стоят насмерть их мужчины.