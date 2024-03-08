16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сенатор Андрей Кислов поздравил женщин с 8 марта Дмитрий Азаров поздравил жительниц региона с 8 Марта Дмитрий Азаров и президент КХЛ обсудили перспективы развития ХК "Лада" "Единая Россия" поздравит женщин с 8 Марта по всей стране В Самаре состоялось совещание судей региона

Власть и политика

Сенатор Андрей Кислов поздравил женщин с 8 марта

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов поздравил женщин с началом весны.

В поздравлении в адрес прекрасной половины парламентарий отметил, что праздник 8 марта — отличная возможность еще раз признаться женщинам в любви и безграничном уважении, поделиться своими нежными чувствами, выразить благодарность за все, что они делают.

"Этот замечательный праздник традиционно наполнен весенним настроением, морем цветов, признанием ваших заслуг и достижений, преклонением перед вашим обаянием и красотой. Спасибо за ваше тепло, заботу и доброту, которыми вы щедро с нами делитесь. Мы вас очень любим и ценим", — отметил сенатор.

Андрей Кислов присоединился ко всем многочисленным поздравлениям, которые представительницы прекрасной половины человечества получают в эти праздничные дни от коллег, друзей, родных и близких.

Сенатор от всей души пожелал женщинам счастья, новых надежд, душевного тепла, внутренней гармонии, благополучия, добра и исполнения желаний. "Пусть ваш дом никогда не покидают любовь и благополучие", — подытожил Андрей Кислов.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31