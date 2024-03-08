Сенатор Андрей Кислов поздравил женщин с 8 марта

Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов поздравил женщин с началом весны.

В поздравлении в адрес прекрасной половины парламентарий отметил, что праздник 8 марта — отличная возможность еще раз признаться женщинам в любви и безграничном уважении, поделиться своими нежными чувствами, выразить благодарность за все, что они делают.

"Этот замечательный праздник традиционно наполнен весенним настроением, морем цветов, признанием ваших заслуг и достижений, преклонением перед вашим обаянием и красотой. Спасибо за ваше тепло, заботу и доброту, которыми вы щедро с нами делитесь. Мы вас очень любим и ценим", — отметил сенатор.

Андрей Кислов присоединился ко всем многочисленным поздравлениям, которые представительницы прекрасной половины человечества получают в эти праздничные дни от коллег, друзей, родных и близких.

Сенатор от всей души пожелал женщинам счастья, новых надежд, душевного тепла, внутренней гармонии, благополучия, добра и исполнения желаний. "Пусть ваш дом никогда не покидают любовь и благополучие", — подытожил Андрей Кислов.