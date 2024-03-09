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Хоккей Спорт

ХК "Лада" закрыла сезон поражением омскому "Авангарду" - 0:4

ОМСК. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Лады" 9 марта в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступили в Омске ХК "Авангард" со счетом 0:4, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Первый гол забил нападающий Рид Буше, получив передачу в слоте и отправив снаряд в ближний угол, сообщает пресс-служба "Авангарда". Во втором отрезке матча он оформил дубль — 2:0. Третью шайбу в ворота тольяттинцев отправил Томаш Юрчо. Закрыл счет Михаил Беляев, который за две минуты до сирены убежал один на один с вратарем и "разобрался" с Владиславом Подъяпольским — 4:0.

Счет в серии — 4:1 в пользу "Авангарда".

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