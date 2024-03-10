Женщина и двое детей погибли при пожаре в Челно-Вершинском районе

В воскресенье, 10 марта, в результате пожара в селе Челно-Вершины погибли 61-летняя женщина и ее внуки четырех и семи лет, сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ.

Сообщение о пожаре на ул. Элеваторной поступило в пожарную охрану в 7:26. На месте происшествия горел жилой дом на площади 40 кв. метров. В борьбе с огнем участвовали сотрудники ПСО 42. Открытое горение им удалось ликвидировать в 7:49.

В 8:41 стало известно о ликвидации пожара. В Центре ГО ЧС и ПБ уточнили, что в результате происшествия погибла женщина, а ее пострадавшие внуки были доставлены в больницу. К сожалению, детей не удалось спасти.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.