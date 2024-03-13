В Елховском лесничестве сгорела охотничья база

Во вторник, 12 марта, в 9 квартале Елховского лесничества, в с. Борма горела охотничья база, сообщает Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным Самарской области.

Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную часть в 06:50. На месте происшествия горел двухэтажный дом на площади 250 кв. метров. Была угроза распространения огня на соседние строения. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

На тушении были задействованы шесть единиц пожарной техники и 18 человек личного состава. В 7:40 пожар был локализован, в 09:14 — объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.