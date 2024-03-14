Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, сообщает championat.com.

В четвертом круге россиянка со счетом 6:4, 4:6, 3:6 уступила 49-й ракетке мира китаянке Юань Юэ. Встреча теннисисток длилась 2 часа 30 минут. На счету Касаткиной - один эйс, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16. Юэ отметилась одной двойной ошибкой, а также восемью реализованными брейк-пойнтами из 15.

Напомним, ранее выступление на турнире завершила воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова. В матче 1/8 финала она проиграла представительнице Украины Марте Костюк со счетом 4:6, 1:6.