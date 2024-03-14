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Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Анастасия Павлюченкова проиграла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Гандбольная "Лада" потерпела поражение от "Ростов-Дона" Анастасия Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю в Индиан-Уэллсе Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

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Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

ВАШИНГТОН. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, сообщает championat.com.

В четвертом круге россиянка со счетом 6:4, 4:6, 3:6 уступила 49-й ракетке мира китаянке Юань Юэ. Встреча теннисисток длилась 2 часа 30 минут. На счету Касаткиной - один эйс, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16. Юэ отметилась одной двойной ошибкой, а также восемью реализованными брейк-пойнтами из 15.

Напомним, ранее выступление на турнире завершила воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова. В матче 1/8 финала она проиграла представительнице Украины Марте Костюк со счетом 4:6, 1:6.

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А что она там могла поймать? НеуДачница.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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