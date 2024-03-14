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Жители ПФО рассказали о желаемых мерах поддержки своих семей

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство жителей Приволжского федерального округа хотели бы воспитывать больше детей, чем есть сейчас в их семьях. Это показал опрос*, проведенный ВТБ и банком "Открытие". К наиболее важным мерам поддержки, позволяющим принять решение об увеличении семьи, респонденты отнесли качественную бесплатную медицину и образование, а также наличие дополнительных выплат на детей.

Каждый второй участник опроса в ПФО, посвященного Году семьи, считает, что в семье должно быть как минимум два ребенка. Еще 10% опрошенных выступают за троих детей и больше. Рождения одного ребенка достаточно для 13% участников опроса. 16% говорят, что в семье должно быть столько детей, сколько получится — у всех разные возможности. И абсолютному большинству опрошенных хотелось бы воспитывать больше детей, чем есть в его семье сейчас.

В Поволжье, как правило, ведут общий семейный бюджет (59%). Еще 19% предпочитают "смешанный" тип семейного бюджета, когда есть и общий фонд, и личные бюджеты каждого члена семьи. Раздельный бюджет предпочитают 9% опрошенных. Еще 13% тратят все сами, так как у них нет семьи.

Мнения участников опроса о необходимом количестве денег для комфортной жизни и достатке разделились. Сумма в 30 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи приемлема для 19% опрошенных. Чаще всего такую сумму называли представители многодетных семей. Сумма 30-50 тыс. рублей — ответ 27%, а каждый пятый респондент в ПФО говорит о сумме в 50-70 тыс. рублей. Еще 15% участников опроса назвал желаемой сумму в 70-100 тыс. рублей на каждого члена семьи. Еще 13% — свыше 100 тыс. рублей. Затруднились с ответом 5% опрошенных.

Большинство участников опроса в ПФО не готовы экономить на таких статьях семейных расходов как еда (51%), медицинские услуги и лекарства (44%), а также на покупке одежды и обуви (26%). А вот в занятиях спортом, покупке бытовой техники и развлечениях респонденты готовы себе отказать в случае финансовых трудностей.

Для развития семьи, по мнению жителей регионов ПФО, особенно важно бесплатное качественное здравоохранение (49%), бесплатное образование и питания детей в общеобразовательных учреждениях (32%), а также дополнительные выплаты на детей (31%). Право на досрочную пенсию многодетным родителям поможет 25% опрошенных. Возможность бесплатного или льготного пользования земельными участками интересна 20%, помощь в частичном погашении ипотеки хотели бы получить 20% опрошенных. 10% заявили, что не нуждаются в дополнительных семейных льготах и преференциях.

В поддержке семей с детьми участвуют и финансовые институты. Традиционно такая поддержка заключается в предоставлении льготных условий для заёмщиков, которые ожидают ребёнка или стали родителями недавно. ВТБ в свою очередь постоянно совершенствует различные программы поддержки семейных ценностей. Реализуя идею "Семейного банка", ВТБ помогает российским семьям с эффективным управлением семейным бюджетом, расчетом положенных социальных выплат и налогов. А недавно банк объявил о старте бесплатной программы квалифицированной медицинской поддержки для будущих мам и детей.

*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 1–8 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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