В рамках проекта "Добрые новости" пройдет лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"

В пятницу, 15 марта, в 15:00, в рамках федерального информационного проекта "Добрые новости" пройдет тематический онлайн-лекторий для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, СМИ, социально ориентированных НКО и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ". Спикером выступит Светлана Ильина — председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке, член Генерального совета Партии "Единая Россия", председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования.

Ссылка для подключения к онлайн лекторию.

Сейчас идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне 2024 года.