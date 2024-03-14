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Власть и политика

В рамках проекта "Добрые новости" пройдет лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 марта, в 15:00, в рамках федерального информационного проекта "Добрые новости" пройдет тематический онлайн-лекторий для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, СМИ, социально ориентированных НКО и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ". Спикером выступит Светлана Ильина — председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке, член Генерального совета Партии "Единая Россия", председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования.

Ссылка для подключения к онлайн лекторию.

Сейчас идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне 2024 года.

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