Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства

В пятницу, 15 марта, в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства.

"В Приволжском федеральном округе все участки своевременно начали свою работу - более 21 тысячи открылось для обеспечения избирательного процесса. Также организована работа дистанционного электронного голосования, "Мобильного избирателя". В течение трех дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования. Сегодня - главное политическое событие, и, конечно, очень важно принять в этом участие. Мы видим, как динамично развиваются и регионы ПФО, и вся страна, как меняется наша жизнь. В послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачи до 2030 г., которые связаны с ростом в экономике, улучшением жизни и условий работы граждан. Поэтому важно принять участие в голосовании. Как говорится, "Все на выборы!" - сказал полпред.

В регионах ПФО, кроме традиционной формы голосования, широко используются технологии для удобства избирателей и повышения прозрачности выборов - это ДЭГ и "Мобильный избиратель". Так, в округе порядка 1,5 млн человек выразили желание проголосовать с их помощью.

Полпред же выбрал традиционную форму голосования. "С юности привык! Приятно прийти на избирательный участок, проникнуться этой атмосферой", - прокомментировал Игорь Комаров.