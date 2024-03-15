16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодые самарцы впервые принимают участие в выборах президента Мэр Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента РФ Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента Российской Федерации В Жигулевске на избирательный участок пришла спортивная команда

Власть и политика

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 15 марта, в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства.

Фото: предоставлено пресс-службой полпреда президента в ПФО

"В Приволжском федеральном округе все участки своевременно начали свою работу - более 21 тысячи открылось для обеспечения избирательного процесса. Также организована работа дистанционного электронного голосования, "Мобильного избирателя". В течение трех дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования. Сегодня - главное политическое событие, и, конечно, очень важно принять в этом участие. Мы видим, как динамично развиваются и регионы ПФО, и вся страна, как меняется наша жизнь. В послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачи до 2030 г., которые связаны с ростом в экономике, улучшением жизни и условий работы граждан. Поэтому важно принять участие в голосовании. Как говорится, "Все на выборы!" - сказал полпред.

В регионах ПФО, кроме традиционной формы голосования, широко используются технологии для удобства избирателей и повышения прозрачности выборов - это ДЭГ и "Мобильный избиратель". Так, в округе порядка 1,5 млн человек выразили желание проголосовать с их помощью.

Полпред же выбрал традиционную форму голосования. "С юности привык! Приятно прийти на избирательный участок, проникнуться этой атмосферой", - прокомментировал Игорь Комаров.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31