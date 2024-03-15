Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства

В пятницу, 15 марта, в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства.
"В Приволжском федеральном округе все участки своевременно начали свою работу - более 21 тысячи открылось для обеспечения избирательного процесса. Также организована работа дистанционного электронного голосования, "Мобильного избирателя". В течение трех дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования. Сегодня - главное политическое событие, и, конечно, очень важно принять в этом участие. Мы видим, как динамично развиваются и регионы ПФО, и вся страна, как меняется наша жизнь. В послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачи до 2030 г., которые связаны с ростом в экономике, улучшением жизни и условий работы граждан. Поэтому важно принять участие в голосовании. Как говорится, "Все на выборы!" - сказал полпред.
В регионах ПФО, кроме традиционной формы голосования, широко используются технологии для удобства избирателей и повышения прозрачности выборов - это ДЭГ и "Мобильный избиратель". Так, в округе порядка 1,5 млн человек выразили желание проголосовать с их помощью.
Полпред же выбрал традиционную форму голосования. "С юности привык! Приятно прийти на избирательный участок, проникнуться этой атмосферой", - прокомментировал Игорь Комаров.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?