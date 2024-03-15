Молодежь Самарской области приняла участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи-2024

В Самарской области прошла региональная программа ВФМ-2024 фестиваль "Действуй!" Участники, волонтеры ВФМ и молодежь 63-го региона вновь собрались вместе, чтобы окунуться в атмосферу дружбы, понимания, признания того, что Россия - величайшая страна, страна возможностей, которая открыта миру и прямому диалогу.

"Вы не только смогли показать себя, продемонстрировать радушие и гостеприимство, рассказать о нашем замечательном регионе, но и обрели новых друзей, в том числе из иностранных государств. Отдельно хотелось бы отметить наших друзей из Сербии, с которыми, я уверен, общение будет продолжено", - отметил министр молодежной политики Сергей Бурцев, приветствуя участников.

Фестиваль "Действуй!" проводился в несколько дней. Для участников работали около 20 различных интерактивных площадок с мастер-классами, лекциями и полезными активностями для молодежи региона.

"Региональный фестиваль "Действуй!" проходит по следам Всемирного фестиваля молодежи. От Самарской области в нем участвовали 180 представителей активной молодежи, а 90 наших волонтеров помогали в проведении масштабного события. Заявок было гораздо больше и, к сожалению, не все желающие смогли пройти конкурсный отбор. Поэтому мы пригласили ребят на фестиваль "Действуй!", чтобы благодаря историям и эмоциям участников делегации они тоже почувствовали себя частью этого грандиозного события", - рассказал министр.

В рамках фестиваля "Действуй!" молодые люди смогли участвовать в полезной программе и помочь приюту для животных, а также вместе с волонтерами культуры пройти мастер-класс "Подари вторую жизнь книге" и отреставрировать библиотечные книги.

Главной площадкой 14 марта 2024 г. стал Молодежный центр Самарской области. Полученным опытом и знаниями с молодежью Самарского региона делились наши делегаты. "Серебряные" добровольцы провели мастер-классы по нейробике, созданию бус и различных аксессуаров. Гости приняли участие в тренинге по коммуникации, просветительской акции "Экология начинается с тебя!" и этно-квизе "Из России с любовью". Амбассадоры #МЫВМЕСТЕ рассказали о возможностях Международной премии и о том, как принять в ней участие.

"В очередной раз мы подтверждаем и для себя, и для всех ребят Самарской области, что Россия - это страна возможностей, огромной дружбы, контактов, которые и сейчас, и в будущем будут полезны при реализации самых разных проектов, проектов нового времени, нашего общего будущего", - поделился планами амбассадор Всемирного фестиваля молодежи Иван Кистанов.

Участниками презентовали волонтерскую программу Всемирных Игр Дружбы - наследие ВФМ для самарского региона, который будет отбирать кандидатов в волонтеры на игры, а для участников - это новые возможности.

Самарские делегаты Всемирного фестиваля молодежи выступили с творческими номерами и рассказали истории о своем взаимодействии с участниками из других регионов и стран.

"Каждый участник делегации ставил свои личные цели, мы ставили общую цель делегации, и я считаю, что все они были достигнуты. Мы наметили варианты сотрудничества с нашими друзьями из Сербии, пригласили друг друга на самые яркие события, и, конечно же, наследие фестиваля будет жить у нас в регионе, и мы этому максимально способствуем", - рассказала руководитель делегации Самарской области на Всемирном фестивале молодежи Екатерина Снигирь.

Завершилась региональная программа кинопоказом фильма "Вызов", который покорил сердце многих россиян и уже покоряет международный кинематограф.

Фестиваль стал первым шагом к укреплению международного сотрудничества. Почти 2 тыс. гостей продолжают путешествовать и изучать Россию в рамках региональной программы.

Планируется, что в 2024 г. в форумной кампании Росмолодежи появится международный трек, чтобы те, кто влюбился в нашу страну, смогли вновь посетить ее.

Всемирный фестиваль молодежи проходил по указу президента России Владимира Путина с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". Его организатор - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 - дирекция Всемирного фестиваля молодежи.