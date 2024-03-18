В Тольятти на пожаре в частном доме погибли три человека

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В понедельник, 18 марта, в 5:43 в дежурную часть ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Пархоменко, 38 в Комсомольском районе Тольятти, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Прокуратура Самарской области