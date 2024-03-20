Стая котов, змеи и крокодилы: "Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" поделились необычными страховыми случаями с животными

Клиенты "Ингосстраха", которые путешествуют в различные страны, нередко сталкиваются с повышенным вниманием в свой адрес от животных. "Ингосстрах" совместно с "Балт Ассистанс" решили рассказать о необычных случаях, которые происходили с застрахованными.

В прошлом году клиент во время отдыха на Кипре решил собрать плоды инжира с деревьев, которые росли в саду отеля, и взял с собой пакет. По словам застрахованного, в этом саду другие туристы кормят кошек, поэтому увидев человека с пакетом, животные бросились ему навстречу — в результате клиент наступил на кота и упал. Из-за падения застрахованный ударился рукой, грудью и челюстью. На следующий день проявились синяки на теле и зубная боль при принятии пищи. Специалисты "Балт Ассистанс" организовали для мужчины визит в две партнерские больницы. В одной из них застрахованного осмотрел врач-травматолог и не выявил серьезных повреждений. После этого состоялся прием у стоматолога, который также завершился простой консультацией. Застрахованному выписали обезболивающие препараты и отправили обратно в отель — все консультации оплатил "Ингосстрах".

Еще один случай произошел в Кении, где турист вместе с супругой отправился на местную крокодиловую ферму. Пока гид отлучился, клиент решил сделать фото с крокодилом самостоятельно. Во время фотографирования застрахованный оступился и получил укус от рептилии. С рвано-резаной раной кисти руки и разрывом сухожилия мужчина обратился в ближайший госпиталь. Врач сообщил ему о необходимости неотложной операции стоимостью в 2 тысячи евро и застрахованный решил позвонить по контактам в своем страховом полисе. Данный медицинский центр не являлся партнерским, однако специалистам "Балт Ассистанс" удалось оперативно договориться о размещении гарантии об оплате. "Ингосстрах" также быстро согласовал расходы и полностью покрыл стоимость лечения. Уже через день, после финальной перевязки, мужчина смог вернуться к своему отдыху.

Страховые случаи с участием животных происходят и в России. В компанию уже дважды обращались сельхозработники, пострадавшие от укуса пауков-каракуртов (черной вдовы). Для клиентов была организована экстренная медицинская помощь.

В одном из недавних случаев страховой полис от "Ингосстраха" покрыл лечение мужчине, на которого напала змея-щитомордник. Ее яд не смертелен для человека, но доставляет сильную боль. С интоксикацией и острым болевым синдромом застрахованный был доставлен сначала в местную сельскую больницу, а оттуда силами санавиации в отделение острых отравлений городской больницы. Пациенту ввели противозмеиную сыворотку, однако его состояние оставалось нестабильным еще два дня. Клиенту потребовалось длительное лечение, которое обошлось порядка 50 тысяч рублей. "Ингосстрах" признал случай страховым и полностью покрыл все расходы.

"Все эти случаи удалось оперативно урегулировать благодаря большому опыту и высокому профессионализму "Балт Ассистанс" и "Ингосстраха". Не будет лишним напомнить, что наличие страхового полиса может помочь клиентам сохранить жизнь и здоровье при страховом случае, который может произойти в любой точке мира. Наш партнер, компания "Балт Ассистанс", всегда готова организовать для застрахованных визит в клинику и транспортировку, а "Ингосстрах" оплатит все расходы за госпитализацию и лечение", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".