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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Диалоговые тренажеры от билайн бизнес ускоряют обучение персонала

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровые тренеры воспроизводят реальные диалоги и помогают компаниям внедрять стандарты продаж и клиентского сервиса.

Фото: пресс-служба билайна

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Билайн бизнес выходит в нишу диалоговых тренажеров для быстрого обучения персонала. На базе сервиса "Виртуальный оператор" билайна компании могут создавать речевых ботов, чтобы автоматизировать онбординг новых сотрудников и улучшать навыки общения уже работающих специалистов — от продавцов и операторов кол-центров до курьеров и экспедиторов.

На платформе "Виртуальный оператор" от билайн бизнес можно настроить индивидуальные сценарии для диалоговых тренажеров. Цифровой тренер не только озвучивает заданные реплики, но и распознает* ответы пользователя, дает рекомендации в режиме реального времени, как улучшить ответ в соответствии с принятыми стандартами, формирует отчет по результатам прохождения курса, опроса или интервью.

Применение диалоговых тренажеров помогает компаниям не только сделать обучение персонала более эффективным, но и повысить лояльность клиентов. Так, время обучения курьеров одного из крупных маркетплейсов сократилось в два раза, а индекс удовлетворенности клиентов (CSI) вырос на 10%**.

Тренажер на основе платформы "Виртуальный оператор" от билайн бизнес можно использовать на мобильном телефоне в удобное для сотрудника время. При этом количество пользователей тренажера и попыток прохождения курса или опроса определяется работодателем.

"Диалоговые тренажеры — часто используются, когда нужно быстро обучить новых сотрудников, внедрить изменения в скриптах, улучшить навыки коммуникации в конфликтных ситуациях или, например, научить проявлять больше эмпатии к клиентам. Также многие компании используют цифровых тренеров для обучения в сфере информационной безопасности и применения внутренних регламентов. А чтобы отслеживать, насколько сотрудники будут в дальнейшем соблюдать принятые в компании стандарты общения, можно подключить речевую аналитику от билайн бизнес", — комментирует Полина Проворова, руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО "ВымпелКом".

* Обработка осуществляется только с использованием программного обеспечения компании партнера.
** Эффективность и изменение показателей рассчитаны на основе данных, предоставленных заказчиками билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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