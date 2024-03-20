"Росгосстрах": самым травмоопасным видом спорта этой зимой было катание на коньках

Минувшей зимой катание на коньках было для россиян не только популярной забавой, но и порой — источником для неприятностей. Об этом свидетельствует статистика обращений в "Росгосстрах" клиентов по полисам страхования от несчастных случаев. И по количеству травм с декабря по февраль, и по их разнообразию лидируют происшествия на катках.

Как показал анализ заявлений клиентов "Росгосстраха" с декабря прошлого года по февраль нынешнего, 51% получили травмы именно во время катания на коньках. Самые распространенные повреждения — переломы рук и пальцев во время падения на лед. Но страховщик зафиксировал также порезы, сотрясения мозга, повреждения зубов, растяжения и повреждения связок, вывихи суставов. Самая большая выплата составила 193 тыс. рублей — за серьезное повреждение плеча жительнице Москвы.

К слову, "Росгосстрах" минувшей зимой выступал генеральным партнером ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Чтобы его посетители чувствовали себя увереннее во время катания, им предлагали приобрести по специальной цене страховку от несчастных случаев от входящей в группу "Росгосстрах" цифровой страховой "Пульс". Но на этой ледовой площадке, судя по всему, катались осторожнее, чем в других местах — страховых случаев по полисам зафиксировано не было.

Вторым после катков травмоопасным местом являются горки — треть травм, полученных клиентами "Росгосстраха" с полисами НС, приходится на катание на "ватрушках", снегокатах, санках, ледянках и т. п. Повреждения во время этой популярной забавы тоже довольно разнообразны: от сильных ушибов до переломов. Из выплат можно отметить 30 тыс. рублей за сколотый зуб и более 18 тыс. за перелом ключицы со смещением.

Другие популярные зимние виды спорта — катание на лыжах или сноубордах — все же предполагают определенную физическую подготовку и технологическое оснащение, в том числе использование элементов защиты. Тем не менее и здесь травм достаточно — 16% заявлений поступило в "Росгосстрах" от лыжников и сноубордистов. В основном результатом неудачного падения становятся переломы, повреждения связок, но были и травмы, нанесенные лыжными палками. Самая большая выплата пока составила 7500 рублей, но по ряду случаев процесс урегулирования убытка еще продолжается.

"Выплаты по полисам страхования от несчастного случая зависят, в первую очередь, от размера страховой суммы и характера травмы. И если клиент застраховался на 50 тыс. рублей или на 100 тыс. рублей, возмещение даже при сложном переломе будет относительно небольшим, — напоминает начальник отдела выплат по личному страхованию "Росгосстраха" Антон Маляров. — А ведь полученные по полису деньги можно потратить на реабилитацию, чтобы быстрее восстановиться и вернуться к привычному образу жизни. Кроме того, не стоит забывать, что зимние активности и занятия спортом несут дополнительные риски, и, стало быть, должны быть заранее включены в покрытие по договору страхования. В противном случае может быть отказ в выплате. Доплата за "спортивные" опции не столь велика по сравнению со стандартным вариантом договора, но именно это обеспечит полную финансовую защиту в любое время года и при самом активном образе жизни".