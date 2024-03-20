"Росгосстрах": самым травмоопасным видом спорта этой зимой было катание на коньках

Минувшей зимой катание на коньках было для россиян не только популярной забавой, но и порой — источником для неприятностей. Об этом свидетельствует статистика обращений в "Росгосстрах" клиентов по полисам страхования от несчастных случаев. И по количеству травм с декабря по февраль, и по их разнообразию лидируют происшествия на катках.
Как показал анализ заявлений клиентов "Росгосстраха" с декабря прошлого года по февраль нынешнего, 51% получили травмы именно во время катания на коньках. Самые распространенные повреждения — переломы рук и пальцев во время падения на лед. Но страховщик зафиксировал также порезы, сотрясения мозга, повреждения зубов, растяжения и повреждения связок, вывихи суставов. Самая большая выплата составила 193 тыс. рублей — за серьезное повреждение плеча жительнице Москвы.
К слову, "Росгосстрах" минувшей зимой выступал генеральным партнером ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Чтобы его посетители чувствовали себя увереннее во время катания, им предлагали приобрести по специальной цене страховку от несчастных случаев от входящей в группу "Росгосстрах" цифровой страховой "Пульс". Но на этой ледовой площадке, судя по всему, катались осторожнее, чем в других местах — страховых случаев по полисам зафиксировано не было.
Вторым после катков травмоопасным местом являются горки — треть травм, полученных клиентами "Росгосстраха" с полисами НС, приходится на катание на "ватрушках", снегокатах, санках, ледянках и т. п. Повреждения во время этой популярной забавы тоже довольно разнообразны: от сильных ушибов до переломов. Из выплат можно отметить 30 тыс. рублей за сколотый зуб и более 18 тыс. за перелом ключицы со смещением.
Другие популярные зимние виды спорта — катание на лыжах или сноубордах — все же предполагают определенную физическую подготовку и технологическое оснащение, в том числе использование элементов защиты. Тем не менее и здесь травм достаточно — 16% заявлений поступило в "Росгосстрах" от лыжников и сноубордистов. В основном результатом неудачного падения становятся переломы, повреждения связок, но были и травмы, нанесенные лыжными палками. Самая большая выплата пока составила 7500 рублей, но по ряду случаев процесс урегулирования убытка еще продолжается.
"Выплаты по полисам страхования от несчастного случая зависят, в первую очередь, от размера страховой суммы и характера травмы. И если клиент застраховался на 50 тыс. рублей или на 100 тыс. рублей, возмещение даже при сложном переломе будет относительно небольшим, — напоминает начальник отдела выплат по личному страхованию "Росгосстраха" Антон Маляров. — А ведь полученные по полису деньги можно потратить на реабилитацию, чтобы быстрее восстановиться и вернуться к привычному образу жизни. Кроме того, не стоит забывать, что зимние активности и занятия спортом несут дополнительные риски, и, стало быть, должны быть заранее включены в покрытие по договору страхования. В противном случае может быть отказ в выплате. Доплата за "спортивные" опции не столь велика по сравнению со стандартным вариантом договора, но именно это обеспечит полную финансовую защиту в любое время года и при самом активном образе жизни".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.