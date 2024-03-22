В петербургской лаборатории протестировали отечественный планшет

Специалисты петербургской лаборатории МегаФона по исследованию устройств завершили тестирование планшета KVADRA_T на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях. Планшет, разработанный компанией YADRO, успешно прошел шесть этапов испытаний и две сессии верификации.

Планшет, произведенный на крупнейшем в России заводе полного цикла Ядро Фаб Дубна, был протестирован по обширной программе, состоящей из 250 тест-кейсов. К ним относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G/3G/4G. В ходе испытаний был протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки "чипсет-антенна", тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования.

Планшет работает под управлением собственной мобильной операционной системы kvadraOS, совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы kvadraOS позволяют взаимодействовать с современными сетями связи и отвечать запросам пользователей, которые ожидают высокого качества связи и скорости передачи данных от устройства.

"Лаборатория МегаФона исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi-Fi. Мы рады, что отечественные производители тестируют у нас свои устройства. Это отличная иллюстрация взаимовыгодного сотрудничества: партнер получает качественное проверенное оборудование и счастливых покупателей, мы — такое же устройство в своей сети и довольных абонентов", — говорит руководитель Санкт-Петербургского Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Центр по исследованию и тестированию оборудования МегаФона проводит диагностику устройств на тестовой мобильной сети с использованием всех имеющихся на сегодня технологий, включая VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi и 5G. Лаборатория располагается в помещениях, защищенных от внешнего электромагнитного воздействия, и обладает всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет. Созданные условия позволяют настроить предоставляемое разработчиками оборудование, а также проверить поддержку абонентским устройством различных сервисов на сети оператора.