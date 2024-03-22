В петербургской лаборатории протестировали отечественный планшет

Специалисты петербургской лаборатории МегаФона по исследованию устройств завершили тестирование планшета KVADRA_T на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях. Планшет, разработанный компанией YADRO, успешно прошел шесть этапов испытаний и две сессии верификации.
Планшет, произведенный на крупнейшем в России заводе полного цикла Ядро Фаб Дубна, был протестирован по обширной программе, состоящей из 250 тест-кейсов. К ним относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G/3G/4G. В ходе испытаний был протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки "чипсет-антенна", тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования.
Планшет работает под управлением собственной мобильной операционной системы kvadraOS, совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы kvadraOS позволяют взаимодействовать с современными сетями связи и отвечать запросам пользователей, которые ожидают высокого качества связи и скорости передачи данных от устройства.
"Лаборатория МегаФона исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi-Fi. Мы рады, что отечественные производители тестируют у нас свои устройства. Это отличная иллюстрация взаимовыгодного сотрудничества: партнер получает качественное проверенное оборудование и счастливых покупателей, мы — такое же устройство в своей сети и довольных абонентов", — говорит руководитель Санкт-Петербургского Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.
Центр по исследованию и тестированию оборудования МегаФона проводит диагностику устройств на тестовой мобильной сети с использованием всех имеющихся на сегодня технологий, включая VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi и 5G. Лаборатория располагается в помещениях, защищенных от внешнего электромагнитного воздействия, и обладает всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет. Созданные условия позволяют настроить предоставляемое разработчиками оборудование, а также проверить поддержку абонентским устройством различных сервисов на сети оператора.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)