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Предложения многодетных семей Самарской области могут стать основой для новых законопроектов

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Обсуждение законодательных инициатив прошло на заседании региональной рабочей группы всероссийской акции "Голос Женщины" партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Мама всегда права. В этом еще раз убедились участники заседания региональной рабочей группы  — известные политики, парламентарии, общественницы. Инициаторами законодательных инициатив стали многодетные мамы Самарской области.

Цель встречи — собрать пакет актуальных предложений и направить их от имени Самарского региона на федеральный уровень, а самое главное — поддержать многодетные семьи, основываясь на предложениях и инициативах, которые сами же многодетные выдвигают. Они точно знают, что нужно большим семействам в Год Семьи.

"Сегодня рассмотрели предложения по программе "Молодая семья" — рассказала координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области, заместитель секретаря самарского регионального отделения "Единой России", председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики областного парламента Марина Сидухина. — Матери, которые встречались в феврале на фокус-группе, предлагают увеличить финансирование на детей и ипотеку.  Мы поддержим эту инициативу, также как и предложение добавить пенсионные баллы за многодетность".

Запустить программу "Пушкинская карта для многодетных родителей" — еще одно предложение было поддержано. Говорили и о парковках для многодетных — в этой части решено  выйти с законодательной инициативой: "По этому вопросу обязательно соберем рабочую группу в составе министра транспорта Самарской области, министра социально-демографической и семейной политики, представители ГИБДД, координатор Федерального партийного проекта, члены рабочей группы Самарского региона в рамках проекта "Голос женщины" проработаем вопрос удобства парковки для  автомобилей больших семей", — подчеркнула координатор партпроекта "Женское движение Единой России" в Самарской области Светлана Макушева.  

Участницы встречи также отметили, что в Самарской области есть большой опыт реализации программы по поддержке молодых семей в возрасте 36+. Лучшими практиками самарчанки готовы поделиться с другими российскими регионами.

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Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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