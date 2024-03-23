16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по дзюдо завершился в Самарской области В Самаре участники проекта "Zа самбо" проголосовали на выборах президента В селе Старый Аманак Похвистневского района открыли секцию по самбо Сборная Самарской области по дзюдо выиграла 7 медалей на первенстве ПФО В Самаре прошел "Бокс на Волге" между командами общества "Динамо" и сборной мира

Единоборства Спорт

Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по дзюдо завершился в Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В состязаниях приняли участие сильнейшие дзюдоисты из всех регионов Приволжского округа, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области. На татами тольяттинского спортивного комплекса "Гранит" встретились 105 участников из 17 команд территориальных управлений и воинских частей, дислоцированных в ПФО.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области

"В программе подготовки сотрудников и военнослужащих Росгвардии дзюдо занимает важное место. В этом году спортсмены показали высокий уровень физической подготовки и продемонстрировали разнообразный арсенал приемов. По традиции лучшие дзюдоисты войдут в сборную округа, которая будет защищать честь Приволжья на Всероссийском чемпионате Росгвардии", — отметил начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии полковник Сергей Аристов.

В церемонии награждения победителей и призеров чемпионата принял участие врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков.

В общекомандном зачете лучший результат продемонстрировала сборная Управления Росгвардии по Республике Чувашия, серебряные медали у хозяев турнира — спортсменов-росгвардейцев из Самарской области, замкнула тройку сильнейших сборная Саровского соединения войск национальной гвардии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31