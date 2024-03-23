Сенатор Андрей Кислов выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Сенатор от законодательного органа государственной власти Самарской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в бесчеловечном теракте в "Крокус Сити Холле". Примите слова искреннего сочувствия. Всем сердцем разделяю вашу боль в связи с тяжелой утратой. Мужества и стойкости пережить эту трагедию. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал сенатор. — Чудовищный теракт в Подмосковье — страшная трагедия для всей нашей страны, для каждого из нас".
Андрей Кислов выразил уверенность, что те, кто подготовил и совершил это зверское, варварское преступление против мирных, беззащитных людей, в том числе детей, будут обязательно найдены и понесут неизбежное суровое наказание. Их действиям нет и не может быть никакого оправдания.
"Сейчас мы должны быть едиными и сплоченными как никогда", — заключил Андрей Кислов.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?