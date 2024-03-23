Сенатор Андрей Кислов выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Сенатор от законодательного органа государственной власти Самарской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в бесчеловечном теракте в "Крокус Сити Холле". Примите слова искреннего сочувствия. Всем сердцем разделяю вашу боль в связи с тяжелой утратой. Мужества и стойкости пережить эту трагедию. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал сенатор. — Чудовищный теракт в Подмосковье — страшная трагедия для всей нашей страны, для каждого из нас".

Андрей Кислов выразил уверенность, что те, кто подготовил и совершил это зверское, варварское преступление против мирных, беззащитных людей, в том числе детей, будут обязательно найдены и понесут неизбежное суровое наказание. Их действиям нет и не может быть никакого оправдания.

"Сейчас мы должны быть едиными и сплоченными как никогда", — заключил Андрей Кислов.