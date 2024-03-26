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Губернатор Власть и политика

Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил личный состав и руководителя управления Федеральной службы безопасности по Самарской области, сотрудников МВД и Росгвардии за предотвращение теракта в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций региона.

"Благодарен личному составу и руководителю УФСБ по Самарской области, а также принимавшим участие в ходе операции сотрудникам МВД и Росгвардии, за предотвращенный теракт. Высокий уровень профессионализма сотрудников позволил не допустить теракт, тем самым спасти жизни людей. Мною принято решение представить к наградам сотрудников, которые принимали участие в обезвреживании злоумышленника, — сказал Дмитрий Азаров. — Уверен, что и в дальнейшем сотрудники правоохранительных органов обеспечат защиту жителей Самарской области, граждан России, проживающих на территории региона, от всех преступных посягательств врага. Все необходимые меры для этого предпринимаются региональной антитеррористической комиссией. Так будет и впредь".

Как сообщает ФСБ, злоумышленник был пособником террористической организации и действовал под патронажем украинских спецслужб. При его задержании произошел самоподрыв изъятого им взрывного устройства. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

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