Дмитрий Азаров провел расширенное заседание президиума регионального политсовета "Единой России"

26 марта 2024 года на заседании президиума регполитсовета обсудили результаты избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации и приоритетные направления партийной работы.

По предложению губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова заседание началось с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Подмосковье.

"Мы все солидарны с теми, кто пострадал от рук террористов. Скорбим вместе со всей страной", — отметил он.

В ходе основной части заседания были подведены итоги выборов президента РФ на территории Самарской области. Дмитрий Азаров отметил: жители региона выбирали не только главу государства, но и голосовали за будущее страны.

"Впервые за всю новейшую историю выборов в нашем регионе в них приняло участие в участие 78,86% избирателей, более 1 млн 884 тыс. человек. Это выше, чем показатели в среднем по стране в целом почти на 2%. И рекордная явка — это наш ответ врагу который стремится нанести урон стране, а значит, каждому из нас, который пытался запугать российский народ, чтобы снизить в первую очередь явку!", — сообщил Дмитрий Азаров.

В Самарской области по итогам голосования за Владимира Путина проголосовало почти 87% избирателей, это 1 млн 634 тыс. человек.

"Безусловно, главная заслуга в получении такого более чем убедительного результата принадлежит нашему национальному лидеру, последовательному политическому курсу, который связан с именем президента Владимира Владимировича Путина, его беззаветной преданности нашей Родине и высокому служению России", — подчеркнул секретарь реготделения "Единой России".

Дмитрий Азаров поблагодарил жителей нашего региона за проявленную гражданскую активность.

"Свой весомый вклад в результат выборов внесла региональная партийная организация "Единая Россия". Многие тысячи наших активистов, сторонников делали все необходимое, чтобы Самарский край еще раз ясно продемонстрировал, что он является надежным, опорным краем державы", — подчеркнул секретарь регионального отделения.

Прошедшие выборы наглядно показали рациональную политическую зрелость абсолютного большинства местных отделений партии и возросший авторитет среди людей, способность оказывать конструктивное влияние на настроение общества", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Секретарь реготделения партии напомнил, что указом президента 2024 год объявлен Годом семьи, и партия ориентируется на это направление как на приоритетное. В том числе, и в сфере законодательных инициатив, выдвигаемых фракцией "Единая Россия", тех предложений, которые дополнят федеральные меры поддержки семей с детьми.

Сейчас действуют 23 региональные меры, среди которых есть и уникальные, которых нет ни в одном другом субъекте РФ, например, выплаты выпускникам, поступающим в региональные вузы и ссузы нашего региона.

"С 2024 года в регионе дополнительно запланировано предоставление многодетным семьям, достойно воспитавшим семь и более детей и награжденным государственными наградами, единовременной денежной выплаты на приобретение автомобиля", — рассказал Дмитрий Азаров.

За последние годы в регионе серьезно нарастили объемы поддержки для семей с детьми, отметил он: "Если у нас в 2018 году на эти цели выделялось порядка 6,5 млрд. рублей, то в этом году беспрецедентная сумма — 50 млрд. рублей. За эти годы объем средств (и региональных, и федеральных) вырос почти в 8 раз".

Дмитрий Азаров рассказал, что сегодня на заседании Самарской губернской думы был рассмотрен законопроект о статусе и социальной поддержке для многодетных семей.

Из регионального бюджета многодетным семьям будут компенсировать расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%, а детям до 6 лет гарантировано бесплатное лекарственное обеспечение.

Кроме того, с 10 апреля планируется начать реализацию проекта по организации бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей: они будут обеспечены специально разработанными социальными картами. Таких "сезонок", по предварительной информации, потребуется более 64 тысяч.

Решен также вопрос о первоочередном приеме в дошкольные учреждения и об организации бесплатного питания для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования.

Кроме того, к началу учебного года для ребят из многодетных семей будет предоставлена ежегодная денежная выплата по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой в размере 11 тысяч рублей. Это самый высокий в Приволжском федеральном округе показатель.

"Хочу поблагодарить партийцев за активное участие в этой работе, за усилия по сохранению и продвижению семейных ценностей", — резюмировал секретарь реготделения партии "Единая Россия".