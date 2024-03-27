"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" на суше, в море и в небе

Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет через месяц, 26 апреля, сообщили в пресс-службе реготделения партии.

"Единая Россия" проводит "Диктант Победы" уже в шестой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

"Площадки будут открыты во всех российских регионах. "Диктант Победы" пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет", — отметил координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Проведут тестирование в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в "Диктанте Победы". Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры "1418" и "Наша Победа".

Центральная площадка акции — Музей Победы в Москве — организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий "Диктанта Победы" в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941–1945 гг.

"С каждым годом в Самарской области количество участников акции и площадок проведения неуклонно растет. В 2023 регион занял первое место по количеству участников и второе по количеству площадок. Всего было создано 1 175 площадок, а "Диктант Победы" написали более 64 тысяч человек. Это самый лучший показатель для нас за все годы проведения мероприятия. Разумеется, цифры не самое главное. В первую очередь важно сохранить историческую память и правду о тех событиях, передать все это дальше — нашим детям и внукам. Проводим мониторинг новых площадок, сейчас отбираем лучшие и знаковые. Среди них планируются объекты, построенные и восстановленные при участии партпроекта "Историческая память" — филиал Третьяковской галереи в Самаре, есть школьные и военные музеи: музей Самарского гарнизона, Музей Приволжско-Уральского военного округа, музей-диарама "Огненная дуга" в селе Борское и другие. Самое большое количество площадок располагается в учебных заведения и учреждениях культуры", — рассказал координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, вице-спикер Думы городского округа Самара Сергей Рязанов.

Напомним, что "Диктант Победы" проводится под эгидой партпроекта "Единой России" "Историческая память". Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение "Волонтеры Победы", а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.