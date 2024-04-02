ВСК признана лучшим рекламодателем среди страховых компаний

Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии "Лучшие в CPA 2023" по версии компании Adv.Cake. Победителя выбрали эксперты среди всех рекламодателей России в номинации "Страхование".
Всего премию в области партнерского интернет-маркетинга получили 23 рекламодателя в разных номинациях и 6 вебмастеров. Основными критериями для выбора претендентов и победителей были отзывы и количество работающих вебмастеров, а также объем расходов на маркетинг за последние полгода. Также учитывались размер средней выплаты на одного активного вебмастера, среднемесячный объем по количеству лидов и количеству выкупленных полисов за последние полгода, а также общие показатели оффера — CR, AR и трафик.
По итогам 2023 года организаторы Премии при помощи опроса вебмастеров не выявили наличие проблем у ВСК со сверками и оплатами. Эксперты также высоко оценили оперативность получения обратной связи от клиента и наличие акционных активностей в виде промокодов и скидок. Эффективность сайта VSK.ru как источника трафика (CR — Conversion Rate) составила 34%. Вероятность распространения контента Страхового Дома через репосты в соцсетях (AR — Amplification rate) увеличилась до 40%. В целом объем трафика на сайте компании от вебмастеров за вторую половину года вырос в восемь раз, что признано отличным результатом.
Премия Adv.Cake традиционно считается самым масштабным CPA-событием за год в России. В 2023 году в мероприятии участвовали более 3 тысяч приглашенных гостей, свыше 1 тысячи рекламодателей и около 400 крупнейших вебмастеров.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.