Волонтеры "Единой России" помогут жителям ЛНР в оформлении паспортов

Еще один отряд волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" будет работать в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. В состав 59-го отряда добровольцев вошли и жители Самарской области.
Четверо студентов Поволжского государственного колледжа отправились на помощь жителям новых регионов. Александр Бородин и Юрий Тукжанов уехали в Луганск, Владислав Кучин отправился в Энергодар, а Алексей Снежкин будет помогать волонтерской миссии в Лисичанске.
Самарские добровольцы продолжат помогать жителям в оформлении документов для получения российского паспорта. Волонтеры выезжают к многодетным семьям, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы ускорить для них процесс оформления документов. Кроме того, ребята помогут организовать в школах квизы, викторины, лекции и другие просветительские мероприятия ко Дню космонавтики.
С 30 марта 2022 г. в новых регионах постоянно находится отряд волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?