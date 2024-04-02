Волонтеры "Единой России" помогут жителям ЛНР в оформлении паспортов

Еще один отряд волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" будет работать в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. В состав 59-го отряда добровольцев вошли и жители Самарской области.

Четверо студентов Поволжского государственного колледжа отправились на помощь жителям новых регионов. Александр Бородин и Юрий Тукжанов уехали в Луганск, Владислав Кучин отправился в Энергодар, а Алексей Снежкин будет помогать волонтерской миссии в Лисичанске.

Самарские добровольцы продолжат помогать жителям в оформлении документов для получения российского паспорта. Волонтеры выезжают к многодетным семьям, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы ускорить для них процесс оформления документов. Кроме того, ребята помогут организовать в школах квизы, викторины, лекции и другие просветительские мероприятия ко Дню космонавтики.

С 30 марта 2022 г. в новых регионах постоянно находится отряд волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам.