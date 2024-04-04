Проект "Добрые новости" проведет лекторий об ответственном отцовстве

В пятницу, 5 апреля, в 15:00, в рамках Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится девятый выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: "Год семьи. Лучшие практики в сфере поддержки ответственного отцовства".

Основным спикером выступит Константин Доладов, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, директор АНО поддержки ответственного отцовства "Совет отцов Самарской области", член общественной палаты Самарской области, член комиссии по демографической, семейной и социальной политике, руководитель проекта-победителя грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив "Отцы России", вице-президент Корпорации "РосРегион развитие" (Самара-Новосибирск), директор АНО "Спортивная школа прыжков на батуте "Акробат-Самара", вице-президент РОО "Самарская областная федерация прыжков на батуте".

Модератором станет Инна Жичкина, кординатор Федерального информационного проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Контактное лицо: Анатолий Дядюкин, телефон: 8 (929) 707-00-21.

Идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне 2024 года.