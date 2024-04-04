Посетители выставки "Россия" познакомятся с красотами Самарской области на экскурсии "Зеленый путь"

На Международной выставке-форуме "Россия" все желающие смогут познакомиться с экокультурой страны и главными достижениями этой сферы.

Экологическая повестка является одной из самых актуальных в России. Красивейшая природа, водные ресурсы и полезные ископаемые находятся под пристальным вниманием государства и крупнейших компаний. Окунуться в эту тему и восхититься необыкновенными красотами России все желающие могут во время экскурсии "Зеленый путь".

Самарская область — лидер по развитию экологического туризма, который связан с отдыхом на природе, прохождением экологических троп и непосредственным пребыванием в допустимых рекреационных зонах особо охраняемых природных территорий региона. Всего на территории Самарской области находится более 200 особо охраняемых природных территории, три из которых — федерального значения. Главные — памятники природы федерального значения: Жигулевский государственный природный заповедник им. И. И. Спрыгина (23,1 тыс. га), национальный парк "Самарская Лука" (127,1 тыс. га), национальный парк "Бузулукский бор" (54,1 тыс. га), Шиланские Генковские лесополосы (1,4 тыс. га). В числе памятников природы регионального значения — 211 объектов, в том числе Голубое озеро, Рачейский и Муранский боры, Царев курган.

На территории Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина открыты для посещения три маршрута: гора Стрельная, экскурсионно-познавательный комплекс "Бахилова Поляна" и экотропа Храм природы (ведущий к урочищу Каменная Чаша).

В 2023 г. обновили и благоустроили экотропу "Храм природы", ведущую к заповедному урочищу Каменная Чаша. Здесь появились оригинальные арт-объекты, зона отдыха с качелями и гамаками, интерактивные площадки, парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов, а также современный и благоустроенный визит-центр, который будет посещаем каждым, кто приезжает сюда для того, чтобы получить необходимую информацию о маршрутах заповедника. Протяженность благоустроенной тропы — почти 2 км. В планах создание аудиогидов для комфортного и самостоятельного прохождения маршрута "Храм природы" и благоустройство целого ряда площадок на территории заповедника.

Правительство Самарской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, работает над созданием качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, снятием административных барьеров для работы отрасли, а также развитием туристической инфраструктуры и логистики. По итогам 2023 г. туристский поток в Самарской области составил свыше 3 млн человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли.

Сезон экологических экскурсий в Самарской области стартует совсем скоро, после того как заповедные территории освободятся от снега, а посетить экскурсию "Зеленый путь" все желающие могут уже сейчас. Предварительная регистрация на сайте выставки. Старт: от Павильона M. Гостевой центр.