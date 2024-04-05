Два человека погибли во время ночного пожара в Нефтегорске

В пятницу, 5 апреля, в 3:50, начался пожар в квартире на ул. Молодежной в Нефтегорске. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Горела квартира на втором этаже. На тушение направили 19 человек и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.

Из здания эвакуировали 15 человек, из них двое детей. Погибли два человека и еще двое пострадали, их госпитализировали.

Пожар удалось ликвидировать в 5:15. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Сотрудники ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" призывают жителей Самарской области соблюдать требования пожарной безопасности. А в случае обнаружения пожара звонить по телефону "01", "101" или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".