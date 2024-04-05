Пользователям подписки MiXX доступны бесплатная доставка продуктов и выгодный онлайн-шопинг

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширяет возможности подписки MiXX. В ней появились новые предложения — сервис "Пакет" от X5 и подписка Ozon Premium. Теперь MiXX закрывает еще больше потребностей клиентов — при этом цена на подписку не меняется.
Одно из главных преимуществ продукта — механика конструктора: пользователь самостоятельно может настроить подписку и включить в нее только необходимые для него сервисы, отталкиваясь от своих предпочтений. Оператор постоянно улучшает подписку MiXX, ориентируясь как на запросы клиентов, так и на предложения конкурентов на рынке.
Согласно маркетинговым исследованиям за 2021–2023 гг., сервисы из категорий "доставка еды", "продукты" и "онлайн-шопинг" вошли в топ-5 наиболее ожидаемых в подписке. Учитывая эту потребность клиентов, с 3 апреля Tele2 предлагает новые офферы — пользователи могут добавить в подписку MiXX любой версии сервис "Пакет" от X5. В MiXX версии М, L, Max доступна еще и подписка Ozon Premium от партнера — маркетплейса Ozon.
Сервис "Пакет" от X5 дает возможность пользоваться бесплатной доставкой из "Пятерочки" и "Перекрестка", получать кешбэк на покупки в этих магазинах сети, в том числе повышенный на отдельные категории товаров. Подписка Ozon Premium включает в себя увеличенный срок на возврат покупок на Ozon, бесплатную доставку, кешбэк на рестораны и фастфуд. Полный список бонусов можно найти на сайте оператора.
В исследовании TrendVision 2023 отмечается тренд на сберегательный шопинг — покупатели придерживаются стратегии экономии, оценивая выгоду. Расширяя подписку MiXX и добавляя новые сервисы партнеров, Tele2 не меняет цену продукта — она начинается от 250 рублей. Кроме того, есть и неоспоримая выгода от использования MiXX — стоимость подписки MiXX Max почти в 12 раз меньше суммарной стоимости всех включенных сервисов.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)