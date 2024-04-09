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Партии Власть и политика

Участникам кадрового проекта "Политстарт" в Самаре рассказали о политическом лидерстве

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтеры, активисты молодежных объединений и просто неравнодушные молодые люди — многие из них мечтают о политической карьере, некоторые планируют принять участие в предварительном голосовании "Единой России" в ближайшее время, кто-то считает, что нужны базовые знания.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Обучающий, кадровый проект партии "Единая Россия" "Политстарт" стартовал в самарском Штабе общественной поддержки  — и  сразу с темы политического лидерства.

Депутат гордумы Светлана Макушева — не только парламентарий, но и координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области, кандидат экономических наук, член правления Союза женщин в Самарской области, участница и спикер программы "Женщина-лидер" Мастерской управления "Сенеж", и к тому же многодетная мать. Как она все успевает, этот секрет Светлана не раскрыла, оставила для следующих встреч с участниками проекта, но рассказала о секретах работы муниципального депутата и обсудила, что такое политическое лидерство и лидерство вообще.

В формате живой, непринужденной дискуссии участники высказывали свои мнения и убеждения, делились жизненными историями и опытом, выясняя, кого все-таки можно назвать лидером. А самый важный вопрос: лидерами становятся или рождаются?

"Лидер — это человек, который может объединить вокруг себя людей и вести за собой. Человек, который умеет брать ответственность за себя и за свой коллектив. Лидер должен болеть сердцем за свою команду. если лидер, он когда что-то делает, он понимает, что если не получится, что будет виноват он один", — такие мнения высказывали участники встречи.

Светлана Макушева рассказала о своем опыте работы в избирательных кампаниях разного уровня, о решении насущных проблем жителей, эмпатии и умении искать компромиссы.

"Женщины в политике часто помогают снять социальную напряженность. Они скорее медиаторы, могут настроить коммуникации между людьми. Один из важных навыков политика — уметь договориться с любым человеком. Поэтому важно чувствовать в себе и тренировать эмпатию по отношению к людям", — поделилась Светлана Макушева.

Участники встречи сделали несколько выводов, которые должны сопутствовать успешному политику, сформировав свод правил настоящего вожака: "В политлидерстве важно постоянно совершенствоваться. Лидер должен сам совершенствоваться, учиться у своей команды и у людей. Если лидеру некомфортно в период кризиса, то он не лидер. Окружение формирует лидера и помогает его развитию. Лидер видит перспективы. У лидера могут быть непопулярные, но важные решения".

Ребята выделили и главные качества политического лидера: стратегическое мышление, уверенность в себе и своих силах, верность своим идеалам и принципам.

"Политика — это постоянная борьба, за свои идеи, позицию, точку зрения, за людей и свою команду, за своих избирателей", — резюмировала Светлана Макушева.

Встреча завершилась, но вопросы не прекращались. Ребята хотели узнать, формируют ли политики тренды или наоборот, являются ли деятели культуры кумирами или политическими лидерами, надо ли бороться с клиповым мышлением и фастфудным контентом.

Проект "Политстарт" рассчитан на кандидатов предварительного голосования партии, которые впервые участвуют в выборах. Для кандидатов организуют обучение и сопровождение в ходе дальнейшей избирательной кампании. Сейчас для участия в проекте зарегистрировалось почти 70 участников из Самарской области.

Для всех участников проекта "ПолитСтарт" будет доступно онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы. Там можно изучать лекционные текстовые и видеоматериалы от опытных представителей власти разных уровней, а по результатам написания итогового теста для победителей предусмотрен очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве. Наставниками проекта станут известные политтехнологи, политконсультанты, депутаты Госдумы, сенаторы.

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Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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