На трассе под Самарой при движении загорелся грузовик с буровым агрегатом

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 10 апреля, в 19:29 на 151 км трассы "Самара - Бугуруслан" в Похвистневском районе произошло возгорание при движении автомобиля "Барс-80" на базе КамАЗа, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС