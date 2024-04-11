В рамках проекта "Добрые новости" расскажут о практиках поддержки и развития волонтерства

В пятницу, 12 апреля, в 15:00, в рамках информационного проекта "Добрые новости" состоится 11 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, СМИ, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: "#МЫВМЕСТЕ можем больше. Практики поддержки и развития добровольчества (волонтерства)".

В качестве спикеров выступят: Сергей Андриянов, исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", руководитель Добро.Центра "серебряного" добровольчества Самарской области, член Общественной палаты Самарской области; Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, член Совета Ассоциации волонтерских центров.

Модератор — Инна Жичкина, координатор Федерального информационного проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Контактное лицо: Анатолий Дядюкин, телефон: 8 (929) 707-00-21.

Идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне 2024 года.