26 апреля закончится прием заявок на конкурсы в рамках проекта "Добрые новости"

Еще в течение двух недель будет продолжаться прием заявок в рамках проекта "Добрые новости", который в 2024 г. включает в себя четыре конкурса: социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости", юных журналистов "Юнкор", конкурс социального плаката, интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов, тематических онлайн-лекториев, а также итоговый масштабный форум с дискуссионными площадками, мастер-классами, интерактивными выставками, федеральными экспертами и торжественным награждением победителей.

На территории Самарской области федеральный информационный проект "Добрые новости" реализуется с 2012 года. Он направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в регионе и стране в рамках реализации национальных проектов и государственных программ.

По итогам работы IV форума "Сильные идеи для нового времени", проводимом Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив (АСИ), Федеральный информационный проект "Добрые новости" вошел в топ-1000 отобранных проектов. Проект реализуется региональным отделением РВИО при поддержке губернатора и правительства Самарской области, Союза журналистов России и консалтингового агентства "Старая площадь".

Участниками проекта "Добрые новости" могут стать представители разных регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья из числа федеральных, региональных, муниципальных, школьных, студенческих и корпоративных СМИ; журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи интернета (социальные сети, каналы, журналы).

Заявки принимаются до 26 апреля (включительно) на электронную почту dobronews@bk.ru.

Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылкам на платформах: ВКонтакте и Яндекс.Диск.

Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится на XIII форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне 2024 г. с участием губернатора Самарской области, а также федеральных и региональных экспертов.