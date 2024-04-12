В День космонавтики сторонники "Единой России" провели космический квиз для юных спортсменов из Белгорода

Интеллектуальную игру, посвященную 12 апреля, провели сторонники партии при участии Штаба общественной поддержки. Участниками квиза стали гости Самарского края — юные спортсмены из Белгородской области.

Более 20 ребят из Белгородской области учатся, отдыхают и готовятся к соревнованиям на тренировочных базах 63-го региона. Большая часть группы всерьез занимается лыжным спортом. Часть ребят только вернулась с соревнований по лыжным гонкам, которые проходили в Республике Коми. Юным спортсменам было интересно проверить свои знания о Вселенной и достижениях отечественной космонавтики.

Шесть команд в космическом забеге умов приходилось сражаться буквально за каждый ответ. Десятки вопросов, которые заставили участников квиза всерьез поломать голову.

Сторонники "Единой России" основательно подготовились к проведению квиза, посвященного Дню космонавтики.

"Это как на настоящей игре знатоков. Время на раздумья практически нет — для ответа на каждый из вопросов дается ровно одна минута. Квиз — это шанс проверить знания и открыть для себя что-то новое", — отметил председатель Самарского регионального совета сторонников партии "Единая Россия", руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов.

Ребята узнали, из чего состоит Земля, что такое метеоритный дождь, познакомились с теорией возникновения Вселенной. Всероссийский квиз — это не только цифры и факты, но и занимательные истории. В том числе и о том, как великие ученые представляли покорение космоса человеком. Ведущие интеллектуальной игры рассказали, например, как видел Константин Циолковский этапы освоения космоса: первый спутник, полет корабля с животными на борту, полет человека, полет на Луну. Предвидел он и появление космонавта, которого называл "пустолазом".

"Вопросы были и общие, про космос, и про отечественную космонавтику. Некоторые вопросы для меня были очень сложные, но интересные. Интересно, потому что понимаешь, что мы — часть Вселенной и есть еще много чего неизведанного, но что очень хотелось бы узнать", — поделился участник космического квиза Александр.

После окончания игры состоялось подведение итогов, награждение победителей и вручение призов.

Власти Белгородской области приняли решение об эвакуации детей в другие субъекты России. Самарская область в числе первых откликнулась и заявила о готовности принять ребят. По приглашению главы региона, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова в 63-й регион прибыло почти 500 детей. Сейчас ребята уже готовятся вернуться к своим родным.