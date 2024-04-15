"Жизнь продолжается": впервые на площадке Штаба общественной поддержки прошло занятие "Школы пациента"

Свой проект представили участницы АНО "Живем с любовью". Их проект "Жизнь продолжается" направлен на поддержку онкологических пациентов-женщин, завершающих лечение онкозаболевания, а также находящихся в процессе реабилитации и ремиссии. Об этом сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Прекрасные и стойкие женщины из АНО "Живём с Любовью" не просто верят в чудеса, они творят их своими руками и сердцами — каждый день. Их замечательный проект предполагает разные форматы взаимодействия. Один из них — занятия "Школы пациента", на которые приглашаются врачи, эксперты, профильные специалисты.

На площадке Штаба общественной поддержки состоялось занятие "Школы пациента" с доктором Романом Кочетковым.

Роман Иванович — заведующий хирургическим отделением № 2 "РЖД-Медицина", пластический хирург, онколог высшей категории, кандидат медицинский наук.

"Многие вопросы не задашь доктору на приеме, и возможно, даже не пойдёшь на консультацию с этим вопросом. А они крутятся в наших головах и зарождают сомнения в наших сердцах, доставляя нам дискомфорт, не понимая кому их адресовать", — говорят участницы мероприятия.

"Мы верим, что каждый пациент с онкологическим заболеванием способен изменить свою жизнь и достичь выздоровления благодаря своему устремлению к развитию. Мы создаём сообщество пациентов, где они могут общаться, делиться опытом и поддерживать друг друга на этом пути. При постановке онкологического диагноза, люди начинают проживать стадию шока Многие опускают руки, не понимают с чего начать лечение. Когда люди попадают в пространство нашего онкосообщества, они общаются в нашем чате и вне его, обмениваться опытом, наблюдают успешные примеры излечения", — уверены представители АНО "Живем с любовью".

В настоящее время количества участников проекта более 600 человек. И формат "Школы пациента" предполагает не только встречи с врачами и экспертами, но и групповые занятия по йоге, танцам и другим видам физической активности, которые помогают улучшать физическую форму и настроение.

Проект "Жизнь продолжается" АНО "Живем с любовью" реализуется на средства Фонда президентских грантов.

Напомним, что по поручению секретаря реготделения партии "Единая Россия" Дмитрия Азарова в Самарской области поддерживают социально важные проекты активных людей, начиная с идеи и заканчивая ее реализацией. На базе Самарского регионального отделения и местных отделений "Единой России" создано свыше 100 ресурсных центров, где на регулярной основе проходят обучающие тренинги для тех, то хотел бы участвовать в президентских грантовых конкурсах. Здесь помогают грамотно оформить заявку, оказывают консультационную и организационную поддержку, оказывают помощь в продвижении проекта в медиасреде и соцсетях. А в Штабе Общественной поддержки Самарской области гражданские активисты всегда находят помощь, понимание и отличную площадку под любые форматы мероприятий — от коворкинга до масштабного форума.