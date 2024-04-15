Аппендицит и зубная боль: почему важно проверить свое здоровье перед отпуском?

Иногда долгожданный отпуск может быть омрачен заболеваниями, которые не беспокоят в обычной жизни, или на них не хочется обращать внимания перед путешествием. В практике "Ингосстраха" и "Балт Ассистанса" нередки случаи, когда необходимо оперативно помочь застрахованным туристам продолжить их отдых в другой стране.
В одном таком случае турист, купивший путевку на Шри-Ланку, накануне вылета почувствовал боли внизу живота. Однако он решил не обращаться к врачу, опасаясь расстроить семью отменой отдыха. В итоге в отеле его состояние ухудшилось. После обращения в контакт-центр ассистирующей компании специалисты организовали для него трансфер в ближайшую партнерскую клинику. В ходе осмотра у пациента выявили острый аппендицит и провели ему неотложную операцию. Расходы за медицинские услуги в размере около 5 000 евро, а также пребывание в стационаре полностью покрыл "Ингосстрах".
Еще одна распространенная неприятность на отдыхе — стоматологические проблемы. При этом в зависимости от сложности случая и страны пребывания туриста стоимость лечения может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен долларов или евро. В одном из подобных примеров в Финляндии у туриста воспалился зуб. В результате сильного нагноения инфекция грозила попасть в кровь, вызвав тем самым сепсис. Специалисты ассистанса оперативно организовали прием у квалифицированного стоматолога и осложнений удалось избежать. При этом стоимость лечения составила около 1 200 евро, и эти расходы также покрыл "Ингосстрах".
Часто на отдыхе из-за изменения питания и местных напитков у туристов возникает обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Однако наиболее опасными могут стать обострение бронхиальной астмы, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. В одном из примеров турист в Египте после длительного пребывания на солнце решил окунуться в ледяную воду бассейна. Внезапно он ощутил острую боль в области сердца, потерял сознание и начал тонуть. На помощь вовремя подоспели сотрудники отеля, достали мужчину из воды и вызвали службу экстренной помощи. Туриста доставили в ближайшую городскую больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда и оказали первую неотложную помощь. Однако родственники застрахованного сомневались в качестве оказываемых медицинских услуг и обратились в "Балт Ассистанс", чтобы перевести пациента в другое медучреждение. Специалисты подобрали проверенную партнерскую клинику и доставили туда мужчину, как только это позволило состояние его здоровья. Турист пробыл в стационаре десять дней, после чего был выписан. Стоимость его лечения в размере около 4000 долларов полностью покрыл страховой полис.
"Перед поездками важно еще раз обратить внимание на свое здоровье и даже при небольших болях обратиться к врачу, ведь многие случаи можно избежать при своевременном лечении. Также мы рекомендуем не забывать приобретать страховой полис, чтобы быть уверенным в оперативной медицинской помощи, находясь в другой стране. Также многие не знают, что можно застраховаться от невыезда — с таким полисом можно не бояться, что из-за внезапной болезни деньги за путевку сгорят, ведь компания возместит стоимость несостоявшегося путешествия, а клиент после выздоровления сможет поехать в отпуск", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.