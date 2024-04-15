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Страхование Финансы

Аппендицит и зубная боль: почему важно проверить свое здоровье перед отпуском?

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Иногда долгожданный отпуск может быть омрачен заболеваниями, которые не беспокоят в обычной жизни, или на них не хочется обращать внимания перед путешествием. В практике "Ингосстраха" и "Балт Ассистанса" нередки случаи, когда необходимо оперативно помочь застрахованным туристам продолжить их отдых в другой стране.

В одном таком случае турист, купивший путевку на Шри-Ланку, накануне вылета почувствовал боли внизу живота. Однако он решил не обращаться к врачу, опасаясь расстроить семью отменой отдыха. В итоге в отеле его состояние ухудшилось. После обращения в контакт-центр ассистирующей компании специалисты организовали для него трансфер в ближайшую партнерскую клинику. В ходе осмотра у пациента выявили острый аппендицит и провели ему неотложную операцию. Расходы за медицинские услуги в размере около 5 000 евро, а также пребывание в стационаре полностью покрыл "Ингосстрах".

Еще одна распространенная неприятность на отдыхе — стоматологические проблемы. При этом в зависимости от сложности случая и страны пребывания туриста стоимость лечения может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен долларов или евро. В одном из подобных примеров в Финляндии у туриста воспалился зуб. В результате сильного нагноения инфекция грозила попасть в кровь, вызвав тем самым сепсис. Специалисты ассистанса оперативно организовали прием у квалифицированного стоматолога и осложнений удалось избежать. При этом стоимость лечения составила около 1 200 евро, и эти расходы также покрыл "Ингосстрах".

Часто на отдыхе из-за изменения питания и местных напитков у туристов возникает обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Однако наиболее опасными могут стать обострение бронхиальной астмы, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. В одном из примеров турист в Египте после длительного пребывания на солнце решил окунуться в ледяную воду бассейна. Внезапно он ощутил острую боль в области сердца, потерял сознание и начал тонуть. На помощь вовремя подоспели сотрудники отеля, достали мужчину из воды и вызвали службу экстренной помощи. Туриста доставили в ближайшую городскую больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда и оказали первую неотложную помощь. Однако родственники застрахованного сомневались в качестве оказываемых медицинских услуг и обратились в "Балт Ассистанс", чтобы перевести пациента в другое медучреждение. Специалисты подобрали проверенную партнерскую клинику и доставили туда мужчину, как только это позволило состояние его здоровья. Турист пробыл в стационаре десять дней, после чего был выписан. Стоимость его лечения в размере около 4000 долларов полностью покрыл страховой полис.

"Перед поездками важно еще раз обратить внимание на свое здоровье и даже при небольших болях обратиться к врачу, ведь многие случаи можно избежать при своевременном лечении. Также мы рекомендуем не забывать приобретать страховой полис, чтобы быть уверенным в оперативной медицинской помощи, находясь в другой стране. Также многие не знают, что можно застраховаться от невыезда — с таким полисом можно не бояться, что из-за внезапной болезни деньги за путевку сгорят, ведь компания возместит стоимость несостоявшегося путешествия, а клиент после выздоровления сможет поехать в отпуск", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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