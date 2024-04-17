Сотрудники "Самаранефтегаза" сдали около 70 литров крови

День донора в России ежегодно отмечается 20 апреля. В преддверии этой даты, в АО "Самаранефтегаз" прошли донорские дни. Число сотрудников социально-ответственного предприятия, которые приняли участие в благотворительной акции, превысило в 2024 году 150 человек. А общее количество литров сданной крови, пополнившей банк крови Самарской области, составило около 70 литров.
Социальная ответственность
АО "Самаранефтегаз" — постоянный участник волонтерских акций. Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, сотрудники "Самаранефтегаза" на протяжении многих лет участвуют не только в организованных Днях донора, но также сдают кровь в индивидуальном порядке в течение всего года. Одно из прямых доказательств — солидное число работников, имеющих звание почетного Донора России, а, значит, сдавших кровь более 40 раз.
Донорские дни в компании проходят, два раза в год. Ежегодно в них участвуют сотни сотрудников акционерного общества. Не стал исключением и 2024-й: мобильный пункт переливания крови по традиции прибыл в самарский офис нефтедобывающего предприятия.
По словам организаторов акции, изначально мобильный пункт работал в течение одного рабочего дня. Но уже на второй год стало понятно: количество желающих спасти чью-то жизнь на предприятии гораздо больше, чем может обслужить за один рабочий день такой пункт. В АО "Самаранефтегаз" приняли решение добавить время на сдачу биоматериала, и теперь акция проходит в течение двух дней. В 2024 году ее участниками стали 153 человека, которые в сумме сдали около 70 литров крови.
Причем сдают не только доноры со стажем, но и новички. Один из новичков — ведущий экономист отдела по контролю и вводу финансовой информации казначейско-финансового управления Олеся Ерофеева. Девушка признается: желание поучаствовать в чем-то подобном зрело давно, но не было времени.
"Я давно хотела стать донором крови, но не хватало возможностей. Очень рада, что мобильный пункт приехал прямо к работе. Это дает возможность сделать доброе дело без отрыва от дел, — рассказывает она. — Среди знакомых у меня доноров нет, а сама решила принять участие, потому что у меня редкая группа крови — третья отрицательная. Надеюсь быть нужной. Сейчас это особенно важно, народ сплочен и хочется внести собственную лепту".
Олеся признается: эта акция дала старт донорству, и теперь девушка намерена принимать участие и в других аналогичных акциях.
Без отрыва от работы
Фура с яркой надписью паркуется прямо на территории компании, перед входом. Таким образом, сотрудникам не приходится тратить самый главный ресурс, время. Вся процедура, с учетом предварительных анализов и сдачи крови занимает не более получаса.
"Большой плюс в том, что предприятие организовало акцию и сделало процесс централизованным, — рассказывает начальник сектора разработки и мониторинга трудноизвлекаемых запасов и новых лицензионных участков управления по разработке месторождений АО "Самаранефтегаз" Евгений Смирнов. — Требуется минимальное количество времени, чтобы отвлечься от работы и сделать благой поступок. Если каждый внесет свой маленький вклад, это будет большое дело".
Перед процедурой сдачи каждый донор сдает анализы. Еще одно обязательное условие — углеводный перекус. А после процедуры любой работник может взять два дня выходных и даже получить символическое финансовое вознаграждение. Впрочем, большинство специалистов в АО "Самаранефтегаз" делают все бескорыстно.
"Бонусы для большинства не имеют значения, многие даже не пользуются ими. Самое главное — желание помочь", — резюмирует Евгений.
Доброе дело и личная польза
Принято считать, что один донор крови может спасти жизни трех человек. В переводе на конкретное социально-ответственное предприятие это означает, что волонтеры "Самаранефтегаза" ежегодно спасают около 500 жизней. При этом донорство — не только доброе дело для других, а способно принести физическую пользу самому сдающему биоматериал.
Неоднократные медицинские исследования подтверждают: у донора активизируется работа кроветворных органов, стимулирующая работу всего организма, в десятки раз снижаются риски атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения и других болезней.
Как никто это знает ведущий инженер управления организации буровых работ АО "Самаранефтегаз" Елена Межевцова. Девушка является донором со стажем, за время работы в компании она принимала участие в Донорских днях четыре раза.
"У меня редкая группа крови, четвертая положительная. Очень хочется верить, что принесу пользу и биоматериал пригодится, — делится Елена Межевцова. — Да и для здоровья хорошо сдавать кровь".
Страха перед уколами у Елены нет. По ее словам, медицинские специалисты работают профессионально.
"Даже если боишься уколов, это не повод не идти. Здесь отличные медики, с ними все страхи исчезают, — улыбается она и добавляет: углеводный перекус перед сдачей обязателен. — Когда я впервые пришла сдавать, не стала предварительно есть и пить чай. Потеря 400–500 мл крови переносится организмом непросто, лично мне было тяжело физически потом весь день. В следующий раз я решила не рисковать: выпила чай и перекусила. Перенесла гораздо легче процесс. Причем перекус обязательно должен быть углеводным. Не просто чай, а сладкий, не просто булка, а пирожок с конфитюром, например".
Любого желающего стать донором проверяют, обращают внимание на ряд показателей, где один из ключевых — количество гемоглобина. Если его недостаточно, до благого дела могут и не допустить. А сводный портрет донора АО "Самаранефтегаз" по наблюдениям "бывалого" волонтера Елены Межевцовой выглядит так: 50% женщин, 50% мужчин, возраст 30+.
"Каждый год число доноров в компании растет. Я агитирую к участию всех коллег, включая мужчин. Удивительно, но мужчин в акции участвует не меньше, хотя принято считать, что женщины более ответственные. Один из главных плюсов — польза для здоровья, обновление организма. Причем, чем старше человек, тем больше показаний к донорству", — заключила сотрудник АО "Самаранефтегаз".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас