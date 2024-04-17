Сотрудники "Самаранефтегаза" сдали около 70 литров крови

День донора в России ежегодно отмечается 20 апреля. В преддверии этой даты, в АО "Самаранефтегаз" прошли донорские дни. Число сотрудников социально-ответственного предприятия, которые приняли участие в благотворительной акции, превысило в 2024 году 150 человек. А общее количество литров сданной крови, пополнившей банк крови Самарской области, составило около 70 литров.

Социальная ответственность

АО "Самаранефтегаз" — постоянный участник волонтерских акций. Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, сотрудники "Самаранефтегаза" на протяжении многих лет участвуют не только в организованных Днях донора, но также сдают кровь в индивидуальном порядке в течение всего года. Одно из прямых доказательств — солидное число работников, имеющих звание почетного Донора России, а, значит, сдавших кровь более 40 раз.

Донорские дни в компании проходят, два раза в год. Ежегодно в них участвуют сотни сотрудников акционерного общества. Не стал исключением и 2024-й: мобильный пункт переливания крови по традиции прибыл в самарский офис нефтедобывающего предприятия.

По словам организаторов акции, изначально мобильный пункт работал в течение одного рабочего дня. Но уже на второй год стало понятно: количество желающих спасти чью-то жизнь на предприятии гораздо больше, чем может обслужить за один рабочий день такой пункт. В АО "Самаранефтегаз" приняли решение добавить время на сдачу биоматериала, и теперь акция проходит в течение двух дней. В 2024 году ее участниками стали 153 человека, которые в сумме сдали около 70 литров крови.

Причем сдают не только доноры со стажем, но и новички. Один из новичков — ведущий экономист отдела по контролю и вводу финансовой информации казначейско-финансового управления Олеся Ерофеева. Девушка признается: желание поучаствовать в чем-то подобном зрело давно, но не было времени.

"Я давно хотела стать донором крови, но не хватало возможностей. Очень рада, что мобильный пункт приехал прямо к работе. Это дает возможность сделать доброе дело без отрыва от дел, — рассказывает она. — Среди знакомых у меня доноров нет, а сама решила принять участие, потому что у меня редкая группа крови — третья отрицательная. Надеюсь быть нужной. Сейчас это особенно важно, народ сплочен и хочется внести собственную лепту".

Олеся признается: эта акция дала старт донорству, и теперь девушка намерена принимать участие и в других аналогичных акциях.

Без отрыва от работы

Фура с яркой надписью паркуется прямо на территории компании, перед входом. Таким образом, сотрудникам не приходится тратить самый главный ресурс, время. Вся процедура, с учетом предварительных анализов и сдачи крови занимает не более получаса.

"Большой плюс в том, что предприятие организовало акцию и сделало процесс централизованным, — рассказывает начальник сектора разработки и мониторинга трудноизвлекаемых запасов и новых лицензионных участков управления по разработке месторождений АО "Самаранефтегаз" Евгений Смирнов. — Требуется минимальное количество времени, чтобы отвлечься от работы и сделать благой поступок. Если каждый внесет свой маленький вклад, это будет большое дело".

Перед процедурой сдачи каждый донор сдает анализы. Еще одно обязательное условие — углеводный перекус. А после процедуры любой работник может взять два дня выходных и даже получить символическое финансовое вознаграждение. Впрочем, большинство специалистов в АО "Самаранефтегаз" делают все бескорыстно.

"Бонусы для большинства не имеют значения, многие даже не пользуются ими. Самое главное — желание помочь", — резюмирует Евгений.

Доброе дело и личная польза

Принято считать, что один донор крови может спасти жизни трех человек. В переводе на конкретное социально-ответственное предприятие это означает, что волонтеры "Самаранефтегаза" ежегодно спасают около 500 жизней. При этом донорство — не только доброе дело для других, а способно принести физическую пользу самому сдающему биоматериал.

Неоднократные медицинские исследования подтверждают: у донора активизируется работа кроветворных органов, стимулирующая работу всего организма, в десятки раз снижаются риски атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения и других болезней.

Как никто это знает ведущий инженер управления организации буровых работ АО "Самаранефтегаз" Елена Межевцова. Девушка является донором со стажем, за время работы в компании она принимала участие в Донорских днях четыре раза.

"У меня редкая группа крови, четвертая положительная. Очень хочется верить, что принесу пользу и биоматериал пригодится, — делится Елена Межевцова. — Да и для здоровья хорошо сдавать кровь".

Страха перед уколами у Елены нет. По ее словам, медицинские специалисты работают профессионально.

"Даже если боишься уколов, это не повод не идти. Здесь отличные медики, с ними все страхи исчезают, — улыбается она и добавляет: углеводный перекус перед сдачей обязателен. — Когда я впервые пришла сдавать, не стала предварительно есть и пить чай. Потеря 400–500 мл крови переносится организмом непросто, лично мне было тяжело физически потом весь день. В следующий раз я решила не рисковать: выпила чай и перекусила. Перенесла гораздо легче процесс. Причем перекус обязательно должен быть углеводным. Не просто чай, а сладкий, не просто булка, а пирожок с конфитюром, например".

Любого желающего стать донором проверяют, обращают внимание на ряд показателей, где один из ключевых — количество гемоглобина. Если его недостаточно, до благого дела могут и не допустить. А сводный портрет донора АО "Самаранефтегаз" по наблюдениям "бывалого" волонтера Елены Межевцовой выглядит так: 50% женщин, 50% мужчин, возраст 30+.

"Каждый год число доноров в компании растет. Я агитирую к участию всех коллег, включая мужчин. Удивительно, но мужчин в акции участвует не меньше, хотя принято считать, что женщины более ответственные. Один из главных плюсов — польза для здоровья, обновление организма. Причем, чем старше человек, тем больше показаний к донорству", — заключила сотрудник АО "Самаранефтегаз".