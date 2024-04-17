Самарский Союз Молодежи стал победителем рейтинга региональных организаций Росмолодежи

Во вторник, 16 апреля, состоялся финал Всероссийского форума наставников федеральной программы "Пространство развития" Российского Союза Молодежи. В рамках проведенного форума состоялись два важных мероприятия: корпоративный конкурс "Команда.РСМ" и 8 (63) Пленум Центрального комитета Российского Союза Молодежи.

Участие в мероприятиях приняли члены Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области (ССМ). На протяжении двух месяцев ребята принимали участие в заочном этапе корпоративного конкурса "Команда.РСМ", выполняли интерактивные задания, транслируя ценности и традиции Российского Союза Молодежи. По результатам заочных испытаний 18 членов ССМ из номинаций "РСМ.Активист", "РСМ.Медиа" и "РСМ.Команда" стали финалистами и с 14 по 16 апреля отправились в столицу, чтобы побороться за звание лучших из лучших.

100 участников со всей страны на протяжении двух дней выполняли очные конкурсные задания: представляли самопрезентации, решали кейсы, участвовали в деловой игре, проходили медиа марафон, представляли свои инициативы. Самарский Союз Молодежи стал победителем корпоративного конкурса Команда.РСМ в региональном зачете, а также члены ССМ одержали победы в нескольких номинациях: победитель в номинации "Активист" в возрасте от 14 до 17 дет — Мария Любогощинская, обучающаяся в школе № 163, победитель в номинации "РСМ.Активист" в возрасте от 25 до 35 лет — Екатерина Россиева, начальник отдела культуры Отрадного, победитель в номинации "РСМ.Команда", первичные отделения и студенческие клубы — первичное отделение Школы № 163.

Помимо этого подвели ежегодные итоги рейтинга региональных организаций Российского Союза Молодежи. Уже второй год подряд Самарский Союз Молодежи стал абсолютным победителем рейтинга, а также занял призовые места в специальных номинациях: I места в номинациях "Лучшая региональная организация Российского Союза Молодежи по работе с партнерами", "Лучшая региональная организация РСМ в программно-проектной деятельности", "Лучшая региональная организация РСМ по организационной работе" и II место в номинации "Лучшая региональная организация по работе с местными организациями и членами РСМ".

"Уже второй год Самарский Союз Молодежи становится победителем рейтинга региональных организаций Российского Союза Молодежи. Приятно осознавать, что та, работа, которую мы ведем в регионе отмечается, как лучшая среди коллег из всей России. Это дает большую мотивацию, и мы точно не остановимся на достигнутом. Помимо этого второй год подряд члены Самарского Союза Молодежи становятся победителями Всероссийского корпоративного конкурса "Команда.РСМ". В этом году мы стали рекордсменами по количеству поданных заявок и количеству финалистов — 18 ребят отправились на очный этап и соревновались с ребятами со всей России за звание победителей. В этом году мы показали действительно высокий уровень, верю в следующем году результаты будут еще лучше!" — поделилась председатель Самарского Союза Молодежи, член Общественной палаты Самарской области Анастасия Софьина.

За огромный вклад в общественную деятельность председателя Самарского Союза Молодежи — Анастасию Софьину наградили благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи.