В Самаре презентовали проект "Школа молодого предпринимателя"

Часть образовательной программы будет реализована при поддержке актива партпроекта "Единой России" "Предпринимательство" в Самарской области.
Этот проект предназначен для начинающих бизнесменов, причем, возраст не имеет значения. Свой новый проект представил самарцам и гостям губернии АНО "Институт регионального и муниципального развития", уже известный по образовательным проектам "Школа муниципального депутата" и "Школа GR".
На презентацию проекта прибыли представители бизнес-сообщества, профильные эксперты, будущие участники проекта, среди которых молодые предприниматели и студенты.
Приветствовал участников презентации координатор партийного проекта "Предпринимательство" в Самарской области Эдуард Харченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.
Слова поддержки будущим предпринимателям адресовал Президент Союза Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.
Председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство" в Самарской области, председатель комитета по промышленному развитию и высоким технологиям Торгово- промышленной палаты Самарской области, депутат думы г. о. Самара Денис Купцов рассказал, как партпроект будет взаимодействовать со "Школой молодого предпринимателя", о всесторонней поддержке, которую готовы оказать все участники партпроекта.
Член общественного совета партпроекта, генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития" Максим Кануев поблагодарил всех участников презентации за помощь и поддержку в подготовке и запуске образовательной программы. Готовы помочь в реализации проекта представители "Деловой России" и "Опоры России".
На презентации важную тему развития предпринимательства в молодежной среде поднял координатор проекта "Школа Молодого предпринимателя", депутат — единоросс Максимов Максим.
Амбассадором проекта "Школа Молодого Предпринимателя" стал самарский студент, Иван Нюхов. Он рассказал, зачем принимает участие в проекте и какие амбициозные цели ставит перед собой.
Проект не имеет возрастных и территориальных ограничений. Онлайн-формат максимально удобен для использования, учиться можно всегда и везде, по собственному графику, отмечают эксперты. Многие из них поделились своими наработками и секретами успешного бизнеса с начинающими предпринимателями.
К пресс-конференции, посвященной запуску проекта, подключились гости из Москвы и Мурманска. Проект также поддержали представители оргкомитета Международного муниципального форума БРИКС+, они готовы представить инициативы молодых предпринимателей Школы в рамках предстоящего форума уже в августе.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!