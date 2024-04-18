В Самаре презентовали проект "Школа молодого предпринимателя"

Часть образовательной программы будет реализована при поддержке актива партпроекта "Единой России" "Предпринимательство" в Самарской области.

Этот проект предназначен для начинающих бизнесменов, причем, возраст не имеет значения. Свой новый проект представил самарцам и гостям губернии АНО "Институт регионального и муниципального развития", уже известный по образовательным проектам "Школа муниципального депутата" и "Школа GR".

На презентацию проекта прибыли представители бизнес-сообщества, профильные эксперты, будущие участники проекта, среди которых молодые предприниматели и студенты.

Приветствовал участников презентации координатор партийного проекта "Предпринимательство" в Самарской области Эдуард Харченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

Слова поддержки будущим предпринимателям адресовал Президент Союза Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.

Председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство" в Самарской области, председатель комитета по промышленному развитию и высоким технологиям Торгово- промышленной палаты Самарской области, депутат думы г. о. Самара Денис Купцов рассказал, как партпроект будет взаимодействовать со "Школой молодого предпринимателя", о всесторонней поддержке, которую готовы оказать все участники партпроекта.

Член общественного совета партпроекта, генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития" Максим Кануев поблагодарил всех участников презентации за помощь и поддержку в подготовке и запуске образовательной программы. Готовы помочь в реализации проекта представители "Деловой России" и "Опоры России".

На презентации важную тему развития предпринимательства в молодежной среде поднял координатор проекта "Школа Молодого предпринимателя", депутат — единоросс Максимов Максим.

Амбассадором проекта "Школа Молодого Предпринимателя" стал самарский студент, Иван Нюхов. Он рассказал, зачем принимает участие в проекте и какие амбициозные цели ставит перед собой.

Проект не имеет возрастных и территориальных ограничений. Онлайн-формат максимально удобен для использования, учиться можно всегда и везде, по собственному графику, отмечают эксперты. Многие из них поделились своими наработками и секретами успешного бизнеса с начинающими предпринимателями.

К пресс-конференции, посвященной запуску проекта, подключились гости из Москвы и Мурманска. Проект также поддержали представители оргкомитета Международного муниципального форума БРИКС+, они готовы представить инициативы молодых предпринимателей Школы в рамках предстоящего форума уже в августе.