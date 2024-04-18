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В Самаре презентовали проект "Школа молодого предпринимателя"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Часть образовательной программы будет реализована при поддержке актива партпроекта "Единой России" "Предпринимательство" в Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Этот проект предназначен для начинающих бизнесменов, причем, возраст не имеет значения. Свой новый проект представил самарцам и гостям губернии АНО "Институт регионального и муниципального развития", уже известный по образовательным проектам "Школа муниципального депутата" и "Школа GR".

На презентацию проекта прибыли представители бизнес-сообщества, профильные эксперты, будущие участники проекта, среди которых молодые предприниматели и студенты.

Приветствовал участников презентации координатор партийного проекта "Предпринимательство" в Самарской области Эдуард Харченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

Слова поддержки будущим предпринимателям адресовал Президент Союза Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.

Председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство" в Самарской области, председатель комитета по промышленному развитию и высоким технологиям Торгово- промышленной палаты Самарской области, депутат думы г. о. Самара Денис Купцов рассказал, как партпроект будет взаимодействовать со "Школой молодого предпринимателя", о всесторонней поддержке, которую готовы оказать все участники партпроекта.

Член общественного совета партпроекта, генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития" Максим Кануев поблагодарил всех участников презентации за помощь и поддержку в подготовке и запуске образовательной программы. Готовы помочь в реализации проекта представители "Деловой России" и "Опоры России".

На презентации важную тему развития предпринимательства в молодежной среде поднял координатор проекта "Школа Молодого предпринимателя", депутат — единоросс Максимов Максим.

Амбассадором проекта "Школа Молодого Предпринимателя" стал самарский студент, Иван Нюхов. Он рассказал, зачем принимает участие в проекте и какие амбициозные цели ставит перед собой.

Проект не имеет возрастных и территориальных ограничений. Онлайн-формат максимально удобен для использования, учиться можно всегда и везде, по собственному графику, отмечают эксперты. Многие из них поделились своими наработками и секретами успешного бизнеса с начинающими предпринимателями.

К пресс-конференции, посвященной запуску проекта, подключились гости из Москвы и Мурманска. Проект также поддержали представители оргкомитета Международного муниципального форума БРИКС+, они готовы представить инициативы молодых предпринимателей Школы в рамках предстоящего форума уже в августе.

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Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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