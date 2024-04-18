Сергея Чемезова наградили самарской медалью Дмитрия Устинова

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов награжден самарской медалью Дмитрия Устинова. Соответствующее постановление за подписью губернатора Дмитрий Азарова опубликовано на сайте облправительства.
В постановлении указывается, что награда присвоена за значительный вклад в развитием промышленности Самарской области. В регионе находятся промышленные предприятия, входящие в "Ростех" — "ОДК-Кузнецов", "Авиаагрегат", НИИ "Экран", "Металлист-Самара", "Самарский электромеханический завод" и другие.
Медаль учреждена в честь маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, имеющего самарские корни. Согласно положению о награде, она может быть присвоена за выполнение задач по обеспечению безопасности государства, за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности, а также за значительный вклад в развитие промышленности Самарской области.