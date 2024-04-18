16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область присоединилась к акции "Сад памяти" Важные решения в вопросах тарифообразования Фарит Мухаметшин выступил на открытии V Недели российской дипломатии в Самарском университете Андрей Кислов: "Руководство региона встало на защиту людей после повышения расценок газораспределительными компаниями" Сергея Чемезова наградили самарской медалью Дмитрия Устинова

Власть и политика

Сергея Чемезова наградили самарской медалью Дмитрия Устинова

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 251
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов награжден самарской медалью Дмитрия Устинова. Соответствующее постановление за подписью губернатора Дмитрий Азарова опубликовано на сайте облправительства.

В постановлении указывается, что награда присвоена за значительный вклад в развитием промышленности Самарской области. В регионе находятся промышленные предприятия, входящие в "Ростех" — "ОДК-Кузнецов", "Авиаагрегат", НИИ "Экран", "Металлист-Самара", "Самарский электромеханический завод" и другие.

Медаль учреждена в честь маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, имеющего самарские корни. Согласно положению о награде, она может быть присвоена за выполнение задач по обеспечению безопасности государства, за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности, а также за значительный вклад в развитие промышленности Самарской области.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5