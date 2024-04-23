В рамках проекта "Добрые новости" расскажут о технологиях геобрендинга

В среду, 24 апреля, в 15:00, в рамках информационного проекта "Добрые новости" состоится 14 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, СМИ, социально ориентированных НКО и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: "Передовые технологии геобрендинга и инструменты продвижения территории на примере городского округа Самара".

Спикерами выступят: Елена Рыжкова, руководитель управления информации и аналитики администрации Самары, эксперт по социологии города, инициатор авторских проектов по продвижению геобрендинга территорий и Сергей Роммер, начальник отдела туризма департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары.

Модератором станет Инна Жичкина, координатор проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Контактное лицо: Анатолий Дядюкин, телефон: 8 (929) 707-00-21.

До 26 апреля идет прием заявок на конкурсы Федерального информационного проекта "Добрые новости". Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне.