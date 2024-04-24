В Штабе общественной поддержки Самарской области познакомили с обычаями и культурой целого континента

В среду, 24 апреля, в Международный день многосторонней дипломатии в Самаре студенты, волонтеры и представители бизнес-сообщества отметили эту дату вместе с проектом "Культурный вопрос. Знакомство с Африкой".

Самара вместе с другими российскими регионами присоединилась к телемосту, который провели президент фонда "Вселенная добра", посол Мира Евгений Михальченко и посол российского образования и науки, первый президент Ассоциации иностранных студентов в России Анисет Кочофа Габриель. На связи - Архангельск, Тверь, Воронеж и еще более 50 регионов России. В студиях штабов общественной поддержки - студенты и общественники, волонтеры и бизнесмены, педагоги и деятели культуры, в том числе молодые специалисты и студенты из Африки.

Наше национальное литературное достояние - поэзия Александра Пушкина - могло бы не состояться, не появись в России замечательный африканский предок великого поэта Абрам Ганнибал, напомнил Евгений Михальченко.

Кстати, Александра Сергеевича Пушкина считают "своим" поэтом не только в России, но и в Африке, в стране Эфиопия - именно оттуда был родом прадед Пушкина, узнали участники телемоста.

"Мы похожи, мы стремимся к развитию взаимовыгодных отношений в различных областях, таких как торговля, экономика, образование, культура. Нас интересуют профильное образование, культурный обмен, туризм", - отметил Анисеф Габриэль, открывая телемост.

Африка ближе, чем вы думаете, уверены участники телемоста из Самары. Здесь, в Штабе общественной поддержки "Единой России", подключились к телемосту участники самарской делегации пятого Международного муниципального форума стран "БРИКС+", который проходил в ноябре 2023 г. в Санкт-Петербурге, Анастасия Квашина и Александр Заверткин.

"В форуме участвовало более 7 тыс. человек, включая делегатов более чем 200 городов Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Международный муниципальный форум "БРИКС+" нацелен в первую очередь на сотрудничество и перспективы развития отдельных муниципалитетов. Кстати, в рамках форума "БРИКС+" представители образовательных организаций из Конго и Камеруна посетили вузы Санкт-Петербурга, договорились о сотрудничестве в области образования и науки.

Мы познакомились с представителями Алжира, Анголы, Нигерии, Конго, Центральноафриканской Республики. В рамках взаимодействия с Африкой все-таки мы становимся ближе. И я думаю, что мы должны знать культуру друг друга, понимать друг друга и работать на благо нашего мира, на благо нашего общества", - рассказала участница ММФ "БРИКС +", директор по развитию и взаимодействию с регионами АНО "Институт регионального и муниципального развития" Анастасия Квашина.

Руководитель комиссии по внешнеэкономической деятельности Самарского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ", член общественного совета партийного проекта "Единой России" "Предпринимательство" Александр Заверткин рассказал о налаживании торговых и культурных взаимоотношений со странами Африки на региональном уровне.

"Для России (и, в частности, для Самарского региона) развитие дипломатических и внешнеэкономических связей с Африкой служит стратегическим приоритетом, поскольку мы стремимся расширять горизонты сотрудничества. В нашем регионе успешно работает более 600 крупных и средних промышленных предприятий. Их продукция востребована на рынках стран африканского континента. Мы координируем деятельность экспортно-ориентированных компаний, помогая им выходить на африканские рынки и налаживать долгосрочные партнерские отношения. Это способствует не только экономическому росту нашего региона, но и укреплению международного понимания и мира", - отметил Александр.

24 апреля отмечается Международный день многосторонней дипломатии во имя мира, нацеленный на то, чтобы подчеркнуть значимость дипломатических усилий в установлении дружественных отношений и стабильности, в укреплении многостороннего сотрудничества и диалога между нашими странами и регионами. В штабах общественной поддержки "Единой России" по всей стране эту дату решили отметить телемостом в рамках проекта "Культурный вопрос: Знакомство с Африкой".