16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Рабочая группа по СВО представила президенту новые решения по дополнительным мерам поддержки бойцов и их семей В Самаре презентовали проект "Школа молодого предпринимателя" "Жизнь продолжается": впервые на площадке Штаба общественной поддержки прошло занятие "Школы пациента" Самарский регион готов к проведению шестого "Диктанта Победы" "Единая Россия" и Дом дружбы народов вновь отправили гуманитарную помощь в Оренбургскую область

Партии Власть и политика

Участники проекта "Политстарт" в Самаре обсудили вопросы избирательного права

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 174
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На площадке Штаба общественной поддержки Самарской области продолжаются обучающие семинары для участников кадрового проекта "Единой России" и кандидатов предварительного голосования.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Проект "ПолитСтарт" обеспечивает обучение и сопровождение новичков в политике, проект предоставляет молодежи возможности и четкое сопровождение во время избирательных кампаний.

"Приятно сознавать, что к избирательным процессам на территории региона существует значительный интерес, особенно у молодого поколения. И мы, со своей стороны, стараемся всячески интерес этот поддерживать. Сегодня мы постараемся отразить некоторые аспекты избирательного права, которые в той или иной степени необходимо знать будущим кандидатам", - отметила начальник правового отдела аппарата Избирательной комиссии Самарской области Юлия Авазбекова.

Участники "Политстарта" подробно разобрали систему избирательного права региона, действующее выборное законодательство, а также юридические особенности формирования пакета документов кандидата в депутаты на выборах в органы местного самоуправления. Особое внимание было уделено юридическим тонкостям предвыборной агитации.

"Мне было интересно узнать о различиях между мажоритарной и смешанной избирательными системами. Никогда так подробно не погружалась в этот вопрос", - рассказала участница проекта "Политстарт".

Подача заявлений на предварительное голосование "Единой России" продлена до 8 мая. Участники предварительного внутрипартийного отбора могут зарегистрироваться на сайте кадрового проекта "Политстарт". Сейчас для участия в проекте зарегистрировалось 143 участника из Самарской области.
Для всех участников проекта "ПолитСтарт" будет доступно онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы. Там можно изучать лекционные текстовые и видеоматериалы от опытных социологов и политологов, а по результатам написания итогового теста для победителей предусмотрен очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5