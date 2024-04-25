Участники проекта "Политстарт" в Самаре обсудили вопросы избирательного права

На площадке Штаба общественной поддержки Самарской области продолжаются обучающие семинары для участников кадрового проекта "Единой России" и кандидатов предварительного голосования.

Проект "ПолитСтарт" обеспечивает обучение и сопровождение новичков в политике, проект предоставляет молодежи возможности и четкое сопровождение во время избирательных кампаний.

"Приятно сознавать, что к избирательным процессам на территории региона существует значительный интерес, особенно у молодого поколения. И мы, со своей стороны, стараемся всячески интерес этот поддерживать. Сегодня мы постараемся отразить некоторые аспекты избирательного права, которые в той или иной степени необходимо знать будущим кандидатам", - отметила начальник правового отдела аппарата Избирательной комиссии Самарской области Юлия Авазбекова.

Участники "Политстарта" подробно разобрали систему избирательного права региона, действующее выборное законодательство, а также юридические особенности формирования пакета документов кандидата в депутаты на выборах в органы местного самоуправления. Особое внимание было уделено юридическим тонкостям предвыборной агитации.

"Мне было интересно узнать о различиях между мажоритарной и смешанной избирательными системами. Никогда так подробно не погружалась в этот вопрос", - рассказала участница проекта "Политстарт".

Подача заявлений на предварительное голосование "Единой России" продлена до 8 мая. Участники предварительного внутрипартийного отбора могут зарегистрироваться на сайте кадрового проекта "Политстарт". Сейчас для участия в проекте зарегистрировалось 143 участника из Самарской области.

Для всех участников проекта "ПолитСтарт" будет доступно онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы. Там можно изучать лекционные текстовые и видеоматериалы от опытных социологов и политологов, а по результатам написания итогового теста для победителей предусмотрен очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве.