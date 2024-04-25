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Страхование Финансы

"Ингосстрах" стал лауреатом премии CX World Awards

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 апреля прошла церемония награждения победителей ежегодной премии в индустрии клиентского опыта CX World Awards. "Ингосстрах" принимал участие в четырех номинациях, в трех из которых получил награды.

"Ингосстрах" победил в номинациях "Командный лидер клиентского сервиса" и "Лучшая команда/смена/группа обслуживания клиентов" за проект #ЗаботаПростоКосмос, целью которого было научить сотрудников проявлять заинтересованность в потребностях клиента и эмоциональную поддержку. Также компания стала лауреатом в номинации "Инновационные методы совершенствования бизнес-процессов компании", получив высокую оценку жюри.

"Главная ценность нашей компании — клиентоцентричность. Для нас клиент всегда на первом месте, мы адаптируем продукты под его потребности, постоянно улучшаем обслуживание и упрощаем процесс взаимодействия с компанией. Сегодня мы в очередной раз убедились, что идем по верному пути. Выражаем благодарность жюри за столь высокую оценку нашей деятельности", — отметил Иван Матвеев, первый заместитель генерального директора "Ингосстраха".

CX World Awards — это крупнейшая премия в области клиентского опыта. Ежегодно профессиональное жюри отмечает самые успешные проекты, инициативы и передовые технологии, которые представляют лидеры рынка. Цель премии заключается в содействии развития клиентоцентричной стратегии компаний.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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