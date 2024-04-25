"Ингосстрах" стал лауреатом премии CX World Awards

24 апреля прошла церемония награждения победителей ежегодной премии в индустрии клиентского опыта CX World Awards. "Ингосстрах" принимал участие в четырех номинациях, в трех из которых получил награды.
"Ингосстрах" победил в номинациях "Командный лидер клиентского сервиса" и "Лучшая команда/смена/группа обслуживания клиентов" за проект #ЗаботаПростоКосмос, целью которого было научить сотрудников проявлять заинтересованность в потребностях клиента и эмоциональную поддержку. Также компания стала лауреатом в номинации "Инновационные методы совершенствования бизнес-процессов компании", получив высокую оценку жюри.
"Главная ценность нашей компании — клиентоцентричность. Для нас клиент всегда на первом месте, мы адаптируем продукты под его потребности, постоянно улучшаем обслуживание и упрощаем процесс взаимодействия с компанией. Сегодня мы в очередной раз убедились, что идем по верному пути. Выражаем благодарность жюри за столь высокую оценку нашей деятельности", — отметил Иван Матвеев, первый заместитель генерального директора "Ингосстраха".
CX World Awards — это крупнейшая премия в области клиентского опыта. Ежегодно профессиональное жюри отмечает самые успешные проекты, инициативы и передовые технологии, которые представляют лидеры рынка. Цель премии заключается в содействии развития клиентоцентричной стратегии компаний.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.