Комбайны Ростсельмаш убирают урожай качественно и без потерь

Многопрофильное сельскохозяйственное предприятие Ставропольского района обрабатывает 4600 гектаров посевных земель, выращивая зерновые и зернобобовые культуры, травы, что потом идут на корм коровам, а также картофель и свеклу. Компания за последние несколько лет существенно обновила парк своей сельхозтехники, добиваясь новых рекордов.
Директор акционерного общества, заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области Сергей Кисляков рассказал, что за три года хозяйство приросло сразу семью машинами ведущего российского производителя сельскохозяйственной техники Ростсельмаш: пятью зерноуборочными комбайнами двух современных моделей, трактором модели 2400 и самоходной косилкой KSU для кошения зерновых трав и заготовления кормов.
"Сперва мы приобрели по программам лизинга три зерноуборочных комбайна RSM 161. На практике убедились, что наши российские инженеры и конструкторы сделали классную технику, создавая эти машины. Техника достойная, надежная, удобная. Что в современном внедорожнике едешь, что в комбайне, комфорт одинаковый. Но главное, техника обладает высокой производительностью, позволяя убирать качественно и без потерь большие урожаи. Знаем, что есть другие комбайны, которые работают отвратительно плохо, когда зерна много. А в последние годы мы зерна собираем много. Комбайны Ростсельмаш без проблем справлялись даже с участками полей с урожайностью в 60 центнеров с гектара", — делится опытом Сергей Кисляков.
Комбайн RSM 161 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Его сегодня смело можно назвать мощным и выносливым "железным помощником" русского поля мощностью в 400 л. с. Эта эффективная машина имеет производительность до 36 тонн в час и способна обработать за сезон до 2000 гектаров. Глава АО "Луначарск" одним из важных достоинств этой модели считает возможность получения высокого качества зерна при уборке. Ведь на данном комбайне применяется система очистки OptiFlow. Эта двукаскадная конструкция обеспечивает максимально эффективный процесс очистки при работе с любыми культурами. Мощный воздушный поток, большая высота перепада и пальцевая решетка на подготовительной доске существенно улучшают процесс очистки. После применения таких технологий у производителя нет необходимости проводить повторную очистку и обработку зерна, его сразу можно отправлять на элеватор.
"Получив опыт работы с техникой производства Ростсельмаш, мы в прошлом году через лизинговую программу закупили еще два комбайна этого производителя — ACROS 595 Plus", — рассказывает Сергей Кисляков.
По словам Сергея Кислякова, недавние приобретения машин Ростсельмаш на несколько лет вперед закрыли потребности АО "Луначарск" в новой технике.
"Но обновление парка всегда приветствуется. Будем присматриваться, следить за новинками. Если будет возможность, будем еще брать комбайны этого производителя, — делится планами аграрий. — "Луначарск" выращивает картофель и овощи, и мы — овощеводы — очень нуждаемся в российской технике для этих культур тоже. К сожалению, пока такое оборудование приходится закупать за границей. Это не правильно, покупать импортную технику, чтобы вырастить российскую сельхозпродукцию. Я не хочу кормить иностранного производителя техники. Думаю, что в ближайшее время наши инженеры и технологи поработают и создадут шикарную технику для овощеводов и картофелеводов, такую же надежную, как техника Ростсельмаш".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами