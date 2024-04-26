Комбайны Ростсельмаш убирают урожай качественно и без потерь

Многопрофильное сельскохозяйственное предприятие Ставропольского района обрабатывает 4600 гектаров посевных земель, выращивая зерновые и зернобобовые культуры, травы, что потом идут на корм коровам, а также картофель и свеклу. Компания за последние несколько лет существенно обновила парк своей сельхозтехники, добиваясь новых рекордов.

Директор акционерного общества, заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области Сергей Кисляков рассказал, что за три года хозяйство приросло сразу семью машинами ведущего российского производителя сельскохозяйственной техники Ростсельмаш: пятью зерноуборочными комбайнами двух современных моделей, трактором модели 2400 и самоходной косилкой KSU для кошения зерновых трав и заготовления кормов.

"Сперва мы приобрели по программам лизинга три зерноуборочных комбайна RSM 161. На практике убедились, что наши российские инженеры и конструкторы сделали классную технику, создавая эти машины. Техника достойная, надежная, удобная. Что в современном внедорожнике едешь, что в комбайне, комфорт одинаковый. Но главное, техника обладает высокой производительностью, позволяя убирать качественно и без потерь большие урожаи. Знаем, что есть другие комбайны, которые работают отвратительно плохо, когда зерна много. А в последние годы мы зерна собираем много. Комбайны Ростсельмаш без проблем справлялись даже с участками полей с урожайностью в 60 центнеров с гектара", — делится опытом Сергей Кисляков.

Фото: предоставлено АО "Луначарск"

Комбайн RSM 161 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Его сегодня смело можно назвать мощным и выносливым "железным помощником" русского поля мощностью в 400 л. с. Эта эффективная машина имеет производительность до 36 тонн в час и способна обработать за сезон до 2000 гектаров. Глава АО "Луначарск" одним из важных достоинств этой модели считает возможность получения высокого качества зерна при уборке. Ведь на данном комбайне применяется система очистки OptiFlow. Эта двукаскадная конструкция обеспечивает максимально эффективный процесс очистки при работе с любыми культурами. Мощный воздушный поток, большая высота перепада и пальцевая решетка на подготовительной доске существенно улучшают процесс очистки. После применения таких технологий у производителя нет необходимости проводить повторную очистку и обработку зерна, его сразу можно отправлять на элеватор.

Фото: предоставлено Ростсельмаш

"Получив опыт работы с техникой производства Ростсельмаш, мы в прошлом году через лизинговую программу закупили еще два комбайна этого производителя — ACROS 595 Plus", — рассказывает Сергей Кисляков.

По словам Сергея Кислякова, недавние приобретения машин Ростсельмаш на несколько лет вперед закрыли потребности АО "Луначарск" в новой технике.

"Но обновление парка всегда приветствуется. Будем присматриваться, следить за новинками. Если будет возможность, будем еще брать комбайны этого производителя, — делится планами аграрий. — "Луначарск" выращивает картофель и овощи, и мы — овощеводы — очень нуждаемся в российской технике для этих культур тоже. К сожалению, пока такое оборудование приходится закупать за границей. Это не правильно, покупать импортную технику, чтобы вырастить российскую сельхозпродукцию. Я не хочу кормить иностранного производителя техники. Думаю, что в ближайшее время наши инженеры и технологи поработают и создадут шикарную технику для овощеводов и картофелеводов, такую же надежную, как техника Ростсельмаш".