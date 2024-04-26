Проверка посевного материала — залог хорошего урожая

Эта аксиома прекрасно известна любому растениеводу и не нуждается в доказательствах. Зато в проверке нуждается посевной материал, который со дня на день окажется на полях Самарской губернии.

Качественный семенной материал позволяет без дополнительных энергетических затрат обеспечить надлежащий рост растений, снизить негативное влияние сорняков, болезней, вредителей и на этой основе повысить урожайность культуры и качество получаемой продукции, улучшить экологическое состояние поля.

Специалисты ФБГУ "Россельхозцентр" готовы провести государственный мониторинг объемов и анализ посевных и сортовых качеств семенного материала по всем культурам. А также в числе функциональных задач данной организации фитосанитарный мониторинг развития вредителей и болезней на всей территории Самарской области. Для чего используются инструменты государственной информационной системы (ГИС), интерактивные карты и цифровые системы Россельхозцентра.

Как отметил руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области Андрей Ершов, сегодня, на старте посевной кампании, особо востребованными является фитопатологическая экспертиза семян, сертификация и проверка посевных качеств семенного материала.

"Аграрии региона в своей массе понимают, что от грамотного и своевременного проведения защитных мероприятий напрямую зависит объем и качество производимой продукции. Они часто опираются на профессиональные данные и опыт наших специалистов, привлекая их к проведению фитосанитарного мониторинга и разрешению спорных вопросов. В соответствии с этим прослеживается тенденция ежегодного роста по оказанию услуг в области защиты растений", — поясняет Андрей Ершов.

Самарский филиал ФГБУ "Россельхозцентр" имеет собственную испытательную лабораторию, которая неоднократно проходила процедуру по подтверждению ее компетентности и независимости. Она оснащена всем необходимым оборудованием, расходными материалами и нормативной документацией для полного комплекса проводимых испытаний. Постоянно идет работа по освоению новых методов испытаний, новых приборов, расширению ассортимента оказываемых услуг. В 2024 году планируется освоить еще 19 новых методик с целью расширения области аккредитации, внедрить в работу метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения генетически модифицированных организмов (ГМО) в растениеводческой продукции и семенах.

А значит, в процессе реализации единой государственной политики в области обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, безопасного обращения с пестицидами, имеет право проводить исследования по определению качества и безопасности зерна, продуктов его переработки, кормов, а также плодоовощной продукции, в том числе для целей декларирования. Данное исследовательское подразделение Россельхозцентра может давать оценку качеству зерна нового урожая (соответствие продукции ГОСТ и другой нормативной документации), определять остаточное количество пестицидов в растениеводческой продукции и содержание действующего вещества в пестицидных препаратах. В компетенциях лаборатории проведение Госмониторинга пшеницы в рамках программы ФГИС Зерно. Объем валового сбора мягкой и твердой пшеницы, подлежащей проведению лабораторных испытаний, установлен для филиала Минсельхозом РФ и составляет 662,76 тыс. тонн.

На 2024 год самарским филиалом запланировано проверить и высеять 103 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, также 3 тыс. тонн семян подсолнечника и 1,2 тыс. тонн семян кукурузы, из них семян отечественной селекции семян подсолнечника по плану высева должно составлять 1383 тонны и семян отечественной селекции кукурузы — 679 тонн.

Проводимая оценка качества и безопасности продукции и независимость проводимых испытаний помогают сельхозтоваропроизводителям получать достоверные результаты по оценке ее качества безопасности при реализации товара.

На 2024 год ФБГУ "Россельхозцентр" запланировано проведение фитосанитарного мониторинга на площади 2084 тыс. гектаров. Также на территории 1949,8 тыс. гектаров намечены мероприятия по борьбе и предотвращению развития вредных организмов. Из них: борьба с вредителями — 588,1 тыс. га, борьба с болезнями — 452,7 тыс. га, борьба с сорняками — 909,0 тыс. га. Помимо этого в рабочих планах самарского Россельхозцентра протравливание семян в объеме — 167,8 тыс. тонн.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

— По плану на 2024 год продолжится работа по апробации с привязкой семенных участков по геолокации, с подробной информацией о семенном посеве.

Апробация в этом году будет проводиться по новой методике, утвержденной Решением Совета Экономической Комиссии № 10 от 30 января 2020 года.

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