В праздничные выходные поликлиники Самарской области будут работать по отдельному графику

Во время продолжительных выходных прием врачей и работу поликлиник Самарской области организуют по отдельному графику.

Также в часы работы поликлиник организуют выдачу льготных лекарств. Кроме того, будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому пожилым людям и пациентам с обострениями хронических заболеваний.

Служба неотложной помощи поликлиник будет работать в своем обычном режиме с 8:00 до 20:00.

Информацию о графике работы отделений профилактики и возможностях прохождения диспансеризации, о работе иных медицинских служб можно уточнить на сайтах учреждений.

Круглосуточно будут работать стационары и служба скорой помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном, круглосуточном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

1. Больница № 1 им. Пирогова, ул. Полевая, 80а;

2. Больница № 2 им. Семашко, ул. Калинина, 32;

3. Самарская городская больница № 7, ул. Крайняя, 17;

4. Самарская городская больница № 10, ул. Медицинская, 4б;

5. Больница им. Середавина, детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159.

В Новокуйбышевске:

1. Новокуйбышевская центральная городская больница, ул. Пирогова, 1, к. 3.

В Тольятти:

1. Тольяттинская городская поликлиника № 3, ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи;

2. Тольяттинская городская больница № 2, ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение.

В Сызрани:

Сызранская центральная городская и районная больница, ул. Комарова, 1.