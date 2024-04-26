В праздничные выходные поликлиники Самарской области будут работать по отдельному графику

Во время продолжительных выходных прием врачей и работу поликлиник Самарской области организуют по отдельному графику.
Также в часы работы поликлиник организуют выдачу льготных лекарств. Кроме того, будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому пожилым людям и пациентам с обострениями хронических заболеваний.
Служба неотложной помощи поликлиник будет работать в своем обычном режиме с 8:00 до 20:00.
Информацию о графике работы отделений профилактики и возможностях прохождения диспансеризации, о работе иных медицинских служб можно уточнить на сайтах учреждений.
Круглосуточно будут работать стационары и служба скорой помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.
Дежурить в штатном, круглосуточном режиме будут и травмпункты.
В Самаре:
1. Больница № 1 им. Пирогова, ул. Полевая, 80а;
2. Больница № 2 им. Семашко, ул. Калинина, 32;
3. Самарская городская больница № 7, ул. Крайняя, 17;
4. Самарская городская больница № 10, ул. Медицинская, 4б;
5. Больница им. Середавина, детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159.
В Новокуйбышевске:
1. Новокуйбышевская центральная городская больница, ул. Пирогова, 1, к. 3.
В Тольятти:
1. Тольяттинская городская поликлиника № 3, ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи;
2. Тольяттинская городская больница № 2, ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение.
В Сызрани:
Сызранская центральная городская и районная больница, ул. Комарова, 1.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас