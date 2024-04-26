61 страна, 28 тыс. площадок: "Единая Россия" в шестой раз провела "Диктант Победы"

"Единая Россия" 26 апреля в шестой раз провела Международную патриотическую акцию "Диктант Победы". Он состоялся более чем на 28 тыс. площадок в 61 стране, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Центральной площадкой традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в видеоприветствии участникам акции подчеркнул, что "Диктант Победы" пишут по велению сердца и с безмерной благодарностью героям Великой Отечественной войны.

"Диктант проходит во всех российских регионах и в десятках зарубежных государств — везде, где жива память о великом подвиге нашего народа в самой тяжелой и кровопролитной войне 20 века. Каждый из сотен тысяч участников "Диктанта Победы" в едином строю со своими близкими, старшим поколением наших семей, с теми, кто шел за родину в бой и трудился в тылу. Не жалел ничего, даже собственной жизни, ради нашего свободного и мирного будущего. Для нас они бессмертны", — сказал он.

По его словам, сегодня Россия вновь ведет решительный бой с нацизмом.

"Мы уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках, постоянно и бескомпромиссно отражаем атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и злобной ложью", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как отметил координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, "Диктант Победы" — самая массовая и масштабная акция на знание истории Великой Отечественной войны, крупнейший просветительский, патриотический международный тест. "Участие в диктанте — не только проверка своих знаний военной истории отечества, это выражение уважения и глубокой благодарности уходящему поколению фронтовиков", — подчеркнул он, выступая на центральной площадке.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин обратил внимание, что "Диктант Победы" стал частью культуры празднования Дня Победы. Акция стоит в одном ряду с такими традициями, как "Георгиевская лента" и "Бессмертный полк". "Главная задача — сохранить связь поколений, защитить правду о Великой Отечественной войне. В наши дни десятки тысяч российских солдат, следуя примеру своих дедов и прадедов, с оружием в руках защищают рубежи нашей родины, страну от неонацистского зла. А многие миллионы людей помогают фронту. В этой связи "Диктант Победы" не только просветительская, но и масштабная гражданская акция. Один из способов подчеркнуть связь и сопричастность к судьбе нашей страны", — заявил он.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, "Диктант Победы" пишут в 17 тыс. школ и колледжей страны. "Уверен, то внимание, которое уделяется сегодня историческому просвещению, историческому образованию, даст свой результат. Главное — помнить об истории нашей великой страны", — сказал министр.

В заключение Александр Хинштейн отметил, что в этом году количество участников "Диктанта Победы" может вырасти. "Мы рассчитываем, что число участников диктанта в этом году превысит 2 миллиона человек", — заключил он.

26 апреля "Единая Россия" в шестой раз провела международную акцию "Диктант Победы". Ее поддержали школы, вузы, структуры Росатома, Росгидромета, Роскосмос, Русское географическое общество, Почта России, промышленные корпорации. Ответить на вопросы "Диктанта Победы" можно было в аэропортах страны, в самолетах, на железнодорожных вокзалах, в поездах дальнего следования. Более 1,5 тыс. площадок работали в воинских частях, подразделениях, учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС.

Задания в этом году посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Вопросы "Диктанта Победы" перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали — она доступна на английском и китайском языках.