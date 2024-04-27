Агролизинг готов поставить своим клиентам любую сельскохозяйственную технику

Компания работает на рынке с 2012 года и служит официальным дилером более чем 15 ведущих заводов - производителей различной сельскохозяйственной техники, а также официальным дилер-агентом АО "Росагролизинг". Сегодня она готова предложить сельхозпроизводителям Самарской области и других регионов России широкую номенклатуру техники для эффективного земледелия и приобрести на льготных условиях федерального лизинга более 25000 единиц сельскохозяйственной, а также автомобильной техники.
Найдется все
"У нас представлен весь спектр техники, которая задействована в сельском хозяйстве: для овощеводства, животноводства, кормозаготовки, для уборки и переработки продуктов жизнедеятельности, зерносушильная и зерноперерабатывающая техника, а также автоматическое подруливающее устройство, с необходимым для монтажа и работы аксессуарами, плюс еще большой перечень позиций", - рассказывает директор Агролизинга Сергей Артемьев.
Сегодня ООО "Агролизинг" служит официальным дилером таких ведущих заводов по производству сельскохозяйственного оборудования, как БДМ-Агро, МЗ Тонар, Навигатор-НМ, Радиозавод, BELLOTAAGRISOLUTION, S.L.U., Воронежский завод АгроТехМаш, Большая Земля, SOLARFIELDS, Татагрохимсервис, ПК Агромастер, и тракторы WEIHE.
При этом, как отметил Сергей Артемьев, компания постоянно расширяет свой портфель дилерских контрактов. Под конкретный запрос Агролизинг в короткий срок готов сформировать заявку и наладить контакты с новым производителем или поставщиком, чья продукция необходима потребителю. Таким образом, клиенты ООО "Агролизинг" могут приобрести практически любую необходимую технику. Важно, что все машины и оборудование можно получить на льготных условиях АО "Росагролизинг", либо с использованием заемных средств любого банка, а также за счет собственных средств. Специалисты "Агролизинг" берут на себя все администрирование сделки - от подбора техники до ее доставки.
Баланс цены и качества
На данный момент у аграриев существуют определенные страхи по поводу новых для России китайских брендов техники. "Хотя ценовой уровень их устраивает, люди переживают за грамотное гарантийное и постгарантийное обслуживание и доступность запчастей. Но здесь мы можем заверить, что вся техника, продаваемая через "Агролизинг", обеспечена и запчастями, и комплектующими, в том числе и китайская", - объясняет Сергей Артемьев.
К примеру, техника Weihe пришла на российский рынок в 2022 году, а на самарских полях появилась весной прошлого года. Между тем бренд WEIHE является активом китайской машиностроительной группы ShandongChangningGroupCo, которая более 20 лет успешно работает на китайском и мировом рынках. Благодаря постоянным научным и технологическим инвестициям и разработке новых продуктов компания постоянно расширяет рынок мировых продаж. Так, например, на всех тракторах устанавливаются три вида ДВС: Weichai, Shangchai и Quanchai. Система подачи топлива CommonRail, класс Евро3. И на данный момент трактора WEIHE считаются самыми выгодными в ценовой категории среди иностранной техники.
Своих не бросаем
И после оформления сделки специалисты компании готовы помогать и поддерживать своих клиентов. Сотрудники сервисной службы Агролизинга присутствуют при выгрузке техники на территории клиента после покупки, производят сборку, запуск техники и обучение персонала. Также осуществляется гарантийное и постгарантийное обслуживание. "И даже если мы не являемся дилерами, то находим регионального дилера, который, в свою очередь, будет обслуживать приобретенную технику на тот же гарантийный период", - уточнил Сергей Артемьев.
Вживую познакомиться с сельскохозяйственной техникой, включая китайские тракторы, можно на демонстрационной площадке ООО "Агролизинг" по адресу: Самара, ул. Московское шоссе, 20 км, д. 33.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами