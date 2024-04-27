Агролизинг готов поставить своим клиентам любую сельскохозяйственную технику

Компания работает на рынке с 2012 года и служит официальным дилером более чем 15 ведущих заводов - производителей различной сельскохозяйственной техники, а также официальным дилер-агентом АО "Росагролизинг". Сегодня она готова предложить сельхозпроизводителям Самарской области и других регионов России широкую номенклатуру техники для эффективного земледелия и приобрести на льготных условиях федерального лизинга более 25000 единиц сельскохозяйственной, а также автомобильной техники.

Найдется все

"У нас представлен весь спектр техники, которая задействована в сельском хозяйстве: для овощеводства, животноводства, кормозаготовки, для уборки и переработки продуктов жизнедеятельности, зерносушильная и зерноперерабатывающая техника, а также автоматическое подруливающее устройство, с необходимым для монтажа и работы аксессуарами, плюс еще большой перечень позиций", - рассказывает директор Агролизинга Сергей Артемьев.

Сегодня ООО "Агролизинг" служит официальным дилером таких ведущих заводов по производству сельскохозяйственного оборудования, как БДМ-Агро, МЗ Тонар, Навигатор-НМ, Радиозавод, BELLOTAAGRISOLUTION, S.L.U., Воронежский завод АгроТехМаш, Большая Земля, SOLARFIELDS, Татагрохимсервис, ПК Агромастер, и тракторы WEIHE.

При этом, как отметил Сергей Артемьев, компания постоянно расширяет свой портфель дилерских контрактов. Под конкретный запрос Агролизинг в короткий срок готов сформировать заявку и наладить контакты с новым производителем или поставщиком, чья продукция необходима потребителю. Таким образом, клиенты ООО "Агролизинг" могут приобрести практически любую необходимую технику. Важно, что все машины и оборудование можно получить на льготных условиях АО "Росагролизинг", либо с использованием заемных средств любого банка, а также за счет собственных средств. Специалисты "Агролизинг" берут на себя все администрирование сделки - от подбора техники до ее доставки.

Баланс цены и качества

На данный момент у аграриев существуют определенные страхи по поводу новых для России китайских брендов техники. "Хотя ценовой уровень их устраивает, люди переживают за грамотное гарантийное и постгарантийное обслуживание и доступность запчастей. Но здесь мы можем заверить, что вся техника, продаваемая через "Агролизинг", обеспечена и запчастями, и комплектующими, в том числе и китайская", - объясняет Сергей Артемьев.

К примеру, техника Weihe пришла на российский рынок в 2022 году, а на самарских полях появилась весной прошлого года. Между тем бренд WEIHE является активом китайской машиностроительной группы ShandongChangningGroupCo, которая более 20 лет успешно работает на китайском и мировом рынках. Благодаря постоянным научным и технологическим инвестициям и разработке новых продуктов компания постоянно расширяет рынок мировых продаж. Так, например, на всех тракторах устанавливаются три вида ДВС: Weichai, Shangchai и Quanchai. Система подачи топлива CommonRail, класс Евро3. И на данный момент трактора WEIHE считаются самыми выгодными в ценовой категории среди иностранной техники.

Своих не бросаем

И после оформления сделки специалисты компании готовы помогать и поддерживать своих клиентов. Сотрудники сервисной службы Агролизинга присутствуют при выгрузке техники на территории клиента после покупки, производят сборку, запуск техники и обучение персонала. Также осуществляется гарантийное и постгарантийное обслуживание. "И даже если мы не являемся дилерами, то находим регионального дилера, который, в свою очередь, будет обслуживать приобретенную технику на тот же гарантийный период", - уточнил Сергей Артемьев.

Вживую познакомиться с сельскохозяйственной техникой, включая китайские тракторы, можно на демонстрационной площадке ООО "Агролизинг" по адресу: Самара, ул. Московское шоссе, 20 км, д. 33.