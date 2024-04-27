На выставке "Россия" спортивные семьи 63 региона поделятся опытом воспитания будущих олимпийцев

В понедельник, 29 апреля, в Москве на Международной выставке-форуме "Россия" стартует отраслевая неделя министерства спорта Самарской области. Она продлится до 5 мая включительно и будет посвящена Году семьи, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным.

На стенде 63 региона в павильоне №75 ВДНХ для жителей и гостей столицы запланирована насыщенная спортивная программа с участием ведущих спортсменов страны и спортивных семей губернии.

Участники Олимпийских игр, многократные чемпионы международных и всероссийских турниров поделятся с гостями выставки своими секретами и успехами, проведут фото- и автограф-сессии, а также разыграют подарки от самарского бренда "СпортКоманда63" и топовых спортивных клубов Самарской области. А также каждый сможет принять участие в спортивном тестировании, тематических викторинах и мероприятиях регионального Центра ГТО.

Программа мероприятий:

29 апреля (понедельник)

11:00 Спортивное экспресс-тестирование на предрасположенность к видам спорта.

14:00 Прямая трансляция футбольного матча со стадиона "Солидарность Самара Арена". "Крылья Советов" на своем поле принимают ФК "Краснодар".

16:00 Амбассадоры 63 региона, фигуристы Егор Базин и Елизавета Худайбердиева. Одна из сильнейших танцевальных пар России расскажет о своих спортивных достижениях и увлечениях. Автограф-сессия.

30 апреля (вторник)

11:00 Год семьи: трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по современному пятиборью Илья Фролов вместе со своей семьей поделится опытом, как детям привить любовь к спорту. Автограф-сессия.

14:00 Спортивный комментатор Андрей Миронов проведет спортивную викторину на знание самарского спорта. Розыгрыш призов самарского бренда "СпортКоманда63".

17:00 Год семьи: призер чемпионата мира, многократный чемпион России по плаванию Александр Кудашев со своей семьей поделится опытом, как нужно поддерживать своих детей в спортивных начинаниях. Автограф-сессия.

1 мая (среда)

12:00 Спортивное экспресс-тестирование на предрасположенность к видам спорта.

16:00 Спортивный комментатор Андрей Миронов проведет спортивную викторину на знание самарского спорта. Розыгрыш призов самарского бренда "СпортКоманда63".

2 мая (четверг)

11:00 Антидопинг: заслуженный мастер спорта Илья Фролов на собственном примере поделится опытом, как уберечься от непреднамеренных нарушений антидопинговых правил. Автограф-сессия.

14:00 Викторина и мастер-классы регионального управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Розыгрыш сувенирной продукции.

17:30 Презентация документально-художественного фильма "Под двумя небесами" трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, амбассадора Самарской области Марии Киселевой. Автограф-сессия.

3 мая (пятница)

11:00 Викторина и мастер-классы регионального управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Розыгрыш сувенирной продукции.

4 мая (суббота)

11:00 Викторина и мастер-классы регионального управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Розыгрыш сувенирной продукции.

15:00 Год семьи: Капитан ВК "Нова", чемпион страны, обладатель Кубка ЕКВ и Кубка России Владимир Съемщиков вместе со своей семьей поделится опытом, как провести незабываемый семейный спортивный день. Автограф-сессия.

18:00 Прямая трансляция футбольного матча ФК "Оренбург" - ПФК "Крылья Советов".

5 мая (воскресенье)

10:00 Спортивное экспресс-тестирование на предрасположенность к видам спорта.

15:00 Викторина и мастер-классы регионального управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Розыгрыш сувенирной продукции.